Hoe lang houdt Rutte zijn vrekkigheid nog vol?

Was het een getructe foto of stond hij daar echt? Kamerlid Geert Wilders dook vrijdag onverwacht op op het Binnenhof, niet als politicus, maar als demonstrant. Enigszins verloren staande achter een dranghek, omringd door beveiligers in burger, hield hij een bord omhoog. “Geen cent naar Italië”, stond erop. Daar kon de Italiaanse premier Conte, voor crisisoverleg op bezoek bij premier Rutte, het wat hem betreft mee doen.

Het had iets amechtigs, die eenpersoonsdemonstratie van Wilders. Alsof hij Rutte vanaf de zijlijn kwam supporten. Alsof Rutte die support nodig heeft.

Het bijzondere is juist hoeveel politieke steun het kabinet al maanden heeft voor de strenge Nederlandse opstelling binnen Europa in de coronacrisis. Nederland gaat voorop als leider van de ‘vrekkige vier’, een groepje landen dat landen als Italië wel hulp wil bieden, maar niet in de vorm van subsidies. En eerst de economie hervormen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt deze lijn.

Bij alle opwinding over boerenprotesten en een nieuwe CDA-leider, had wat rumoer over de beroemde Hollandse zuinigheid er best bij gekund. Maar nee, het is stil. Het geloof in strenge begrotingsregels zit hier diep, heel diep. Aan de Caribische eilanden, deel van het koninkrijk, zijn eisen gesteld voor coronanoodhulp die nog veel harder zijn. De pensioenleeftijd drie jaar omhoog , Nederland vraagt dat gewoon.

Rutte gaat opnieuw de confrontatie aan met de rest van Europa

In Europa dreigt komend weekeinde een enorme botsing, op de top over het coronaherstelfonds van 750 miljard euro. Premier Rutte gaat daar opnieuw de confrontatie aan met de rest van Europa, ook over de meerjarenbegroting. Tegenover zich vindt hij Angela Merkel, die in de coronacrisis wél aanleiding ziet om drastisch de bakens te verzetten. “Zo’n crisis vraagt om passende antwoorden”, is haar motto. Corona is een test voor de solidariteit in Europa, zegt Merkel.

Het eigenzinnige van Nederland lijkt over zijn houdbaarheidsdatum heen. Teken aan de wand is de kritiek van oud-CDA-premier Balkenende: Nederland moet eens ophouden “op de rem” te staan. Nooit bemoeit Balkenende zich met de huidige politiek, het zit hem hoog. Hij wil af van “wij-zij, noord-zuid”. Hij wijst naar Duitsland: daar heeft Merkel de juiste toon over Europa te pakken.

Hoe lang houdt Rutte de Hollandse vrekkigheid nog vol? Merkel is pro-Europeser dan ooit, sinds de coronacrisis. Nederlandse bedrijven sturen brieven naar de Tweede Kamer, via werkgeversorganisatie VNO-NCW, met de smeekbede om uit het schuttersputje van spaarzaamheid te voorschijn te komen. Samen noodhulp geven aan Italië en Spanje is “welbegrepen economisch eigenbelang voor Nederland”, vindt hun topman Hans de Boer. De Europese Unie is een ‘waarde in de wereld’ die internationaal steeds onoverzichtelijker wordt, het is tijd meer te investeren in die relatie.

‘Ruttes verzet zal het herstel van Europa schaden’

In Nederland heeft Rutte meer statuur dan ooit, daarbuiten brokkelt die af. Schampere portretten verschijnen over hem in Britse media: “Lekker bekvechten over Brussel voor doet het in Nederland goed om de binnenlandse stem te verzekeren”, schrijft The Economist. “Ruttes verzet zal het herstel van Europa schaden”, aldus zakenkrant Financial Times.

De grootste waarschuwing was de foto die Rutte zelf via Twitter verspreidde, van zijn etentje met de Franse president Macron. Lachend zaten ze in een trendy restaurant in Den Haag. Aan het plafond hingen enorme slagersbijlen. Ze bungelden niet boven het hoofd van Macron. Maar boven Rutte.

