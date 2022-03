Hoe kan de verruwing in de Tweede Kamer worden gestopt?

Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil harder ingrijpen bij verruwing van het debat in de Tweede Kamer. Te vaak ontsporen debatten doordat Kamerleden niet meer bezig zijn elkaar te overtuigen, maar met elkaar te beledigen, waarschuwt Bergkamp. “De grens van wat nog respectvol is of toelaatbaar is is steeds verder opgerekt. Elkaar beledigen kan ik met de beste wil van de wereld niet zien als waardig en in dienst van het vrije woord.”

De geest moet terug in de fles, riep de Kamervoorzitter woensdag de 150 Kamerleden op. Bergkamp wil als voorzitter duidelijker grenzen stellen, kondigde ze aan. “Wat in de Kamer soms normaal líjkt, moeten wij weer abnormaal gaan vinden”. Schoolklassen die op bezoek komen in de Tweede Kamer weten niet wat ze meemaken, krijgt de Kamervoorzitter soms te horen. “Maar het zijn niet alleen kinderen die ons een spiegel voorhouden. Er is binnen en buiten de Kamer een groeiend gevoel van onbehagen over de verruwing van het debat”.

Vaker en harder ingrijpen

Hoe kan die verruwing worden gestopt? Het was woensdag het onderwerp van een bijzonder debat: de Tweede Kamer ging in debat met zichzelf, over de onderlinge omgangsvormen. De Kamervoorzitter kreeg van veel kanten de verzekering dat fracties het toejuichen als ze harder en vaker ingrijpt. “Bij twijfel wel inhalen”, moet volgens de VVD-fractie het motto zijn als het er in debatten onderling te hard aan toegaat. De voorzitter mag Kamerleden sneller het woord ontnemen als de waardigheid van de Kamer in het geding is. Wat D66 en de ChristenUnie betreft worden ook de officiële spelregels in de Tweede Kamer aangescherpt, met een expliciet verbod op het intimideren en bedreigen van collega-Kamerleden of ministers. Zoiets vastleggen in een regel was tot nu toe niet nodig, maar nu wel, redeneren zij.

Geert Wilders liet bij het debat verstek gaan. ‘Sukkels’, was zijn commentaar vanaf Twitter. Forum voor Democratie verscheen wel, al was het pas aan het einde van het debat. De twee partijen worden door de rest van de Tweede Kamer verantwoordelijk gehouden voor de ernstigste incidenten in de Tweede Kamer. Een Kamerlid van Forum dreigde dit jaar onder andere andere Kamerleden dat hun “tijd nog wel zou komen”, en dat zij berecht moeten worden door tribunalen.

‘Kwetsende meningen’

Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren gaf in een discussie met CDA-Kamerlid Pieter Heerma toe dat er in de Kamer spelregels nodig zijn. Maar Forum moet ‘kwetsende meningen’ kunnen verkondigen in de Tweede Kamer, aldus Van Meijeren, die zijn betoog doorspekte met verwijzingen naar de Holocaust. Het Forum-Kamerlid erkende op aandrang van Heerma dat het een probleem is dat het aantal bedreigingen van politici toeneemt. Volgens het CDA zijn er aanwijzingen dat er een verband is met uitlatingen in de Tweede Kamer. “Wil Forum soms wachten tot het misgaat en er echt geweld komt?”, vroeg Heerma. Maar volgens Van Meijeren is Forum zelf slachtoffer van bedreigingen. “Wij zijn vreedzaam en veroordelen elke vorm van geweld.” Dat D66-leider Sigrid Kaag thuis aan de voordeur is bedreigd met fakkels, wilde Forum relativeren. “Dat gebeurt omdat mensen ten einde raad zijn omdat hun grondrechten zijn afgepakt.”

Het CDA riep Kamervoorzitter Bergkamp op om hard in te grijpen als partijen in de Tweede Kamer een ‘hondenfluitje’ laten horen, door opmerkingen te maken die hun achterban kunnen aanzetten om politici lastig te vallen en te bedreigen. Ook GroenLinks wil dat de voorzitter dan stevig ingrijpt.

Lees ook:

Niet voorzitter Bergkamp maar de Kamer faalt

Columnist Bart Zuidervaartschrijft dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp mededogen verdient. Zij heeft te maken met een steeds verder radicaliserende, anti-parlementaire partij, die oproepen tot tribunalen niet schuwt en zegt dat het coronabeleid crimineel en misdadig is. Iedere ingreep van de voorzitter leidt tot tumult en meer theater. Een gemakkelijke oplossing is niet voorhanden.

Lees ook: Wilders wordt steeds radicaler



Opinie: Waarom laten we Wilders zijn gang gaan? Omdat andere partijen in zijn richting zijn opgeschoven, constateert Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, en hoogleraar in Leiden.