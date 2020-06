Hoe een hoger salaris voor verpleegkundigen de politiek verdeelt

De lonen van verpleegkundigen gaan op korte termijn niet omhoog. De voltallige oppositie wil dat er al voor de zomer stevige beloftes aan het zorgpersoneel worden gedaan, maar de coalitie houdt voet bij stuk: daar is het te vroeg voor.

Nu de coronacrisis luwt, vindt de oppositie het dringend dat zorgpersoneel naast ‘terecht applaus’ ook zicht krijgt op ‘structureel meer waardering’. PvdA en SP voeren de druk op: het kabinet moet garanties geven dat de lonen in de zorg stijgen en de arbeidsvoorwaarden verbeteren.

PvdA en SP probeerden vergeefs om het kabinet er, via een motie, opdracht toe te geven. De motie kreeg de steun van de volledige oppositie, ook van alle oppositiepartijen op rechts, tot de SGP aan toe. Maar ze stuitte op het ‘nee, nu niet’ van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Als één blok stemden de Kamerleden van de coalitie tegen.

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher had met de motie de druk op het kabinet maximaal willen opvoeren. Zelf arriveerde hij enkele seconden te laat voor de hoofdelijke stemming. Asscher smeekte Kamervoorzitter nog om zijn stem mee te tellen: “Ik ben voor!” Het mocht niet baten.

Den Haag breekt zich het hoofd over welk gebaar het zorgpersoneel verdient

Voor de afloop maakte het niet veel uit, de motie had sowieso net geen meerderheid gehaald. Het initiatief strandde met 71 stemmen voor en 73 stemmen tegen.

Nu de eerste coronagolf op zijn einde loopt, breekt de politiek zich het hoofd welk gebaar nodig is richting het zorgpersoneel. In maart was de Tweede Kamer nog unaniem. Er kwam een eenmalige bonus voor verpleegkundigen.

Dat die bonus nog steeds niet is uitbetaald, geeft onrust onder verpleegkundigen en verzorgenden, die de bui al zien hangen. Zeker omdat minister Hugo de Jonge (zorg) heeft laten weten dat het nog een ingewikkelde kwestie is hoe die bonus eruit moet zien, en wie hem krijgt. Hij heeft een mediator aan het werk gezet die in juli met een voorstel moet komen.

De coalitiepartijen vinden beloftes doen lastig

Kabinet en regeringspartijen voelen de druk vanuit het land. Vakbond CNV noemt het wegstemmen van de PvdA-motie ‘een trap na’ voor de zorg, na de coronacrisis. Bekende Nederlanders steunen het initiatief van PvdA en SP. Politiek is de discussie nog maar net begonnen. Jesse Klaver van GroenLinks dreigt dat zijn partij in het najaar tegen de zorgbegroting zal stemmen als het kabinet niet iets substantieels in petto heeft voor het zorgpersoneel.

De coalitiepartijen vinden beloftes doen lastig. De Tweede Kamer gaat niet over de lonen in de zorg, zegt het CDA. Het zijn de ziekenhuizen en andere werkgevers die met de vakbonden om tafel moeten, ook over minder bureaucratie en meer zeggenschap over werktijden. D66 mist de financiële onderbouwing. De zorg is een van de grootste werkgevers, met structurele loonsverhoging is veel geld gemoeid.

