Hoe de VVD meebeweegt in de slavernijdiscussie

Opinieonderzoek in opdracht van deze krant liet onlangs een opmerkelijke ommezwaai zien in het standpunt van VVD-kiezers over excuses voor de slavernij. Enerzijds bleken VVD’ers nog steeds in meerderheid zoiets niet nodig te vinden. Maar het aantal voorstanders van excuses groeit snel. Van alle partijen zijn de standpunten onder de VVD-achterban het meest opgeschoven in de loop van dit jaar, een verschuiving die trouwens ook bij het CDA gaande is.

Die peiling is iets om in het achterhoofd te houden als binnenkort in de Tweede Kamer alsnog het politieke debat begint over de slavernij-excuses. Wat wordt de toon bij de VVD-fractie, de grootste partij, die zich zo vaak expliciet heeft uitgesproken tégen excuses?

Het vreemde is: we weten eigenlijk nog steeds niet wat de Tweede Kamer vindt van de excuses door het kabinet. Het debat heeft zich op ontelbare plekken afgespeeld maar uitgerekend niet in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Dat gaat nu pas gebeuren.

Wat wordt de toon bij de VVD? De partij stond lang op de rem. Pas toen de fractie dit jaar achter de schermen de bocht nam in de coalitie, kon het kabinet aan de slag.

Excuses? Onzin, zei de fractie, op de weinige momenten dat die zich de afgelopen jaren uitsprak. “Slavernij is verwerpelijk, maar met excuses kom je niet dichter bij elkaar”, aldus Kamerlid Pim van Strien in 2021. De fractie ging deze zomer bewust niet mee op een reis van de Tweede Kamer naar voormalige slavenplantages in Suriname. Het CDA ging wel.

Ook de recente VVD-communicatie op sociale media klonk nog steeds geharnast. Niet meer zozeer over excuses, want daar stond de fractie inmiddels wel achter. Het verzet richt zich nu op iets anders: de 200 miljoen euro voor een ‘bewustwordingsfonds’ over het slavernijverleden. “Waanzin”, brieste Van Strien.

Gesprekken met slaafgemaakten

Maar ook bij de VVD beweegt er allang van alles. Zo hardline is de VVD helemaal niet.

Dezelfde Van Strien toonde dit jaar grote betrokkenheid tijdens de drie zeer intensieve ‘rondetafelgesprekken’ die de Tweede Kamer hield met nazaten van slaafgemaakten, deskundigen en organisaties. De gesprekken trokken weinig publiciteit maar zijn in de aanloop van grote betekenis geweest.

“Hoe zorgen we er voor dat in Nederland het besef groter wordt dat dit een verleden is dat verwerkt moet worden?”, vroeg een bezorgd VVD-Kamerlid daar. “Wat is nodig om te zorgen dat excuses oprecht zijn, zodat ze ook worden geaccepteerd?” Hij was blij hoe de Tweede Kamer al direct na de verkiezingen van 2021 begon te kijken hoe “de gitzwarte geschiedenis in de ogen gekeken kan worden”. Excuses moeten wel onderdeel zijn van een dialoog, en betere voorlichting over de geschiedenis.

Eigenlijk denkt de VVD vrij genuanceerd over de beladen kwestie. Er is wel een psychologische drempel waar de fractie niet overheen wil. Erkennen dat het slavernijverleden doorwerkt in hedendaags racisme en discriminatie, dat gaat VVD’ers te ver. Dat is woke. “Waar is het bewijs?”, wilde de fractie weten aan de rondetafel.

Kamerlid Van Strien kreeg antwoord van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, de stad die al eerder excuses heeft gemaakt. “Alsof je zoiets eerst tot achter de komma mathematisch uit moet zoeken!” Hij heeft de VVD uitgenodigd. “Ga met mij mee op bezoek aan een Rotterdamse wijk.”