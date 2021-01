Hiddema: ‘Voer mij af van die lijst’

“Ik ben geen FvD’er meer. Voer mij af van die lijst.” Met die woorden neemt Theo Hiddema definitief afscheid van Forum voor Democratie. De vroegere nummer twee en trouwe metgezel van partijleider Thierry Baudet kan zich niet langer verenigen met FvD’s felle campagne tegen het coronabeleid. Die noemt hij ‘politiek irrelevant’ en ‘populisme’ in een brief die in handen is van de NOS.

Eind november stopte Hiddema al als Tweede Kamerlid. In een brief aan Kamervoorzitter Khadija Arib verklaarde hij zich ‘politiek arbeidsongeschikt’. Daarbij liet hij in het midden of hij lid blijft van Forum. Maar na een maand stilzwijgen lijkt de kogel door de kerk: Hiddema gaat verder als lijstduwer. Ik heb Thierry in de kou laten staan, zegt hij vlak voor Kerst in de Volkskrant. En: “Ik heb weer zin om met hem de zaaltjes in te gaan.” Hiddema toont zich ‘trots op de schoonheid van ons programma’, zegt zeker te weten dat ‘Thierry een deugdzaam mens is’ en geeft zelfs toe week te worden als hij Baudet ziet.

‘Grote leider, ik geef het op’

Maar die liefde voor Baudet blijkt nog geen twee weken later onvoldoende om aan te blijven. ‘Grote Leider, ik geef het op’, begint hij zijn afscheidsbrief. Dat Forum voor Democratie antisemitisch en racistisch wordt genoemd, kan de strafpleiter nog wel verkroppen. Maar hij weigert oud-VVD’er Wybren van Haga, de huidige nummer twee op de FvD-lijst, te steunen in zijn bewering dat het coronabeleid Nederland in een dwangstaat verandert. ‘Zoiets vind ik populisme. Wij zijn geen FvD’ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie.’

Van Haga zegt op zijn beurt ‘totaal verbijsterd’ te zijn over het vertrek van Hiddema. De koers is volgens de oud-VVD’er al tien maanden ongewijzigd. “Vreemd dat hij dat zegt”, aldus Van Haga. Vreemd of niet, het vertrek van Hiddema zal zwaar vallen voor de partij. De strafpleiter was bij de verkiezingen in 2017 een ware stemmenmagneet. Hij kreeg toen bijna 45.000 stemmen, een kwart van het totaal aantal stemmen op Forum voor Democratie.

Daarbij is Hiddema de zoveelste partijprominent die niets meer met Forum te maken wil hebben. Annabel Nanninga, Joost Eerdmans, Nicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek gingen hem in november al voor. De partij lag op dat moment onder vuur vanwege antisemitische berichten die FvD-jongeren met elkaar uitwisselden. Ook zou Baudet tijdens een explosief etentje met de partijtop omstreden uitspraken hebben gedaan over het coronavirus en antisemitisme.

De antisemitische en racistische uitingen, het geflirt met corona-ontkenners, het vertrek van partijprominenten. Het doet FvD allemaal geen goed. De partij kelderde van 10 zetels in de peilingen in februari vorig jaar naar 2 afgelopen december.



