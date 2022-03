Hiddema en Frentrop weg bij Forum, blijven wel in Eerste Kamer

De senatoren splitsen zich af van de partij, maar behouden wel hun zetel in de senaat. Dat melden ze woensdag in een gezamenlijk statement met partijleider Baudet op het Twitteraccount van Forum.

“Beide senatoren vinden dat de Tweede Kamerfractie wél aanwezig behoort te zijn bij de toespraak van de Oekraïense president. Zij hebben tevoren ook aangegeven hier zo over te denken, maar de Tweede Kamerfractie heeft anders besloten. Dat zij zich hierop echter besloten af te splitsen kwam voor de Tweede Kamer als verrassing - en teleurstelling”, valt in het statement te lezen.

Eerder liet Forum weten dat het de videotoespraak van Zelenski niet wil bijwonen. De partij vindt het niet gepast dat een buitenlands staatshoofd in de Kamer het parlement toespreekt, liet het dinsdag weten op Twitter. Forum wil ook niet bij het debat achter af zijn.

Verklaring op Twitter

Volgens FvD is “direct na zo’n toespraak van een vermoedelijk zeer emotioneel betrokken president ... die ongetwijfeld aanspraak zal maken op gevoelens van medeleven en verhevigde dadendrang, niet het moment voor reflectie”. De partij benadrukt in een statement dat in de Kamer de oorlog “met rust en distantie” besproken moet worden.

Het standpunt van FvD over wat de partij “de situatie in Oekraïne” noemt, is “genoegzaam bekend en reeds uitvoerig toegelicht”, zo valt in het statement te lezen. FvD is de enige partij in de Tweede Kamer die de Russische inval in Oekraïne niet wil veroordelen. Partijleider Thierry Baudet werd er door andere politici in een debat over de oorlog van beschuldigd “wartaal” en “Kremlinpropaganda” uit te slaan.

Lees ook:

Baudet isoleert zich nog verder met zijn hardnekkige liefde voor Poetin

De pro-Russische uitspraken van Thierry Baudet veroorzaakten deze week opnieuw een schok. De Poetinliefde van Baudet gaat ver terug en duwt zijn partij dieper in het isolement.