Hiddema: Baudet zette Otten onterecht uit de partij

Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie is ongelukkig met het gedwongen vertrek van partij-oprichter Henk Otten. Dat zei Hiddema dinsdag tegen politiek verslaggever Jaïr Ferwerda van het tv-programma ‘Jinek'. Hiddema uit daarmee stevige kritiek op partijleider Thierry Baudet.

Het partijbestuur zette Otten een maand geleden uit Forum, na beschuldigingen van fraude. Het conflict tussen hem en Baudet sluimerde al veel langer. Otten werd eerder dit jaar geïnstalleerd als Eerste Kamerlid namens FvD. Na zijn royement kondigde hij aan als eenmansfractie verder te gaan in de senaat en een eigen politieke partij op te richten.

Hiddema, de rechterhand van Baudet in de Tweede Kamer, heeft de afgelopen tijd geprobeerd het conflict in de partij te smoren. Tevergeefs. Hij wijt de ruzie tussen Baudet en Otten aan ‘persoonlijke sentimenten, temperamenten en humeuren'. “Dat heeft de doorslag gegeven tot een ongecontroleerde setting.”

Het vertrek van Otten uit de partij vindt Hiddema onterecht. In het interview zegt hij: “Daarin verschil ik van mening met Baudet.” Maar Hiddema benadrukt ook dat hij formeel niet over deze kwestie gaat. “Baudet zit in het bestuur (...), ik niet. Ik vind de beslissing te abrupt, want het geeft een heleboel commotie en naar mijn beste beschouwing had het zo niet gehoeven." Op de vraag of hij Otten binnen de partij had willen houden, antwoordt Hiddema: “Ja, natuurlijk. Echt wel, daar zit geen kwaad an.”

De kritiek van tweede man Hiddema is vervelend nieuws voor kopman Baudet. Vorige week kondigden twee andere gekozen Forum-senatoren, Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker, aan over te stappen naar de nieuwe partij van Otten. Daardoor kromp de Eerste Kamerfractie van Forum van in eerste instantie twaalf naar nu negen leden. Rookmaker verklaarde eerder in een interview met NRC dat Otten wat haar betreft ‘als een hond’ is behandeld door de partij.

