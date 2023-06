Het wordt spannend voor de Natuurherstelwet: donderdag is het erop of eronder

Als de Natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans doorgaat, dan moet Nederland 0,4 procent meer grondgebied de benaming ‘natuur’ geven. Daar mogen dan nog steeds windmolens verrijzen, of zonneparken. Toch wil Nederland zich nog altijd tegen de nieuwe Natuurherstelwet keren, ook nadat de Europese Commissie het land tegemoet kwam. Zolang het woord ‘verslechteringsverbod’ in de tekst staat, vreest Nederland dat een rechter de wet veel strenger uitlegt dat hij bedoeld was.

Nederland staat inmiddels betrekkelijk alleen. “De indruk bestaat dat Nederland niet echt rationeel is”, zegt Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks.

Deze week, waarschijnlijk vrijdag, bepalen de lidstaten hun positie over de wet. Donderdag stemt de milieucommissie in het Europees Parlement erover. Nadat beide partijen een positie hebben bepaald, moeten ze het nog samen eens worden.

Timmermans beschuldigd van chantage

Meestal komen nieuwe wetten pas in het nieuws in de fase daarna, als de lidstaten en het parlement het eens zijn geworden. Maar omdat in beide kampen inmiddels de emoties hoog oplopen, is er nu al veel eerder aandacht voor.

In het Europees Parlement worden grote woorden gebruikt. Het tegenkamp, waarin de Nederlandse CDA’er Esther de Lange een grote rol speelt, beschuldigt Frans Timmermans van chantage. Die zou haar onder druk hebben gezet door te zeggen dat hij geen andere wetten meer wil maken als De Lange de Natuurherstelwet niet steunt.

De voorstanders, een kamp met PvdA’er Mohammed Chahim en GroenLinkser Bas Eickhout, bespeuren ‘extreem-rechtse’ standpunten bij de christendemocraten, plus een populistische zucht naar electoraal gewin in drie verkiezingen: die in Spanje (zomer), Polen (herfst) en het Europees Parlement zelf van juni volgend jaar.

Compromissen zoeken en vinden

Gaat het nog over de inhoud? De Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans gelooft er niets van. “Het meeste wat ik hoor over de Natuurherstelwet staat niet in de Natuurherstelwet”, zegt hij.

Toch is die wet nu de spil geworden in een flinke politieke strijd. Een lange ronde onderhandelen, en compromissen zoeken en vinden, leidde ertoe dat wat eerst een ‘verslechteringsverbod’ was, veranderde in een ‘inspanningsverplichting’. Dat bleek uiteindelijk niet genoeg om de tegenstanders aan boord te krijgen. Vervolgens zaten politici over en weer de afgelopen week gebogen over excelsheets met daarop de namen van de 88 leden van de commissie Envi, de milieucommissie.

De vakjes van alle christendemocratische politici zijn nu rood gekleurd, al zag dat er aan het begin van de week anders uit. Bij de liberalen zijn er voor- en tegenstanders: de Nederlandse VVD is tegen, maar dat geldt niet voor iedereen in de Renew-fractie.

“Het is spannend”, zegt PvdA-politicus Mohammed Chahim, die voor de sociaaldemocraten de score bijhoudt. Die was op maandag 46-42, dinsdag 44-44 en leek woensdag even 45-43 te worden, toen er plotseling een wijziging was in de personen die zouden gaan stemmen. Een voorstander verdwenen van de lijst, een tegenstander verscheen.

Notoire uitslapers

De stemming is donderdagochtend vroeg. Bas Eickhout van GroenLinks hoopt erop dat een aantal notoire uitslapers, met name uit de meer conservatieve fracties, te laat zal komen. De mogelijkheid bestaat ook dat sommige tegenstanders bij de begrafenis van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi zijn, en geen vervanging hebben geregeld.

Donderdagochtend wordt bekend wie in Straatsburg aan het langste eind trekt. Voorlopig dan, want na de commissie-stemming volgt nog de plenaire stemming in juli. Dan moeten de onderhandelingen nog beginnen.

