Het vertrouwen in de politiek zakt verder weg

Nederlanders zijn negatief geworden over het vermogen van de politiek om problemen op te lossen. Het leidt tot een zware deuk in het vertrouwen, waarbij voor het eerst in jaren een meerderheid van de burgers onvoldoende vertrouwen heeft in de politiek.

Het gaat nog niet om een grote meerderheid, maar wel om een aanzienlijke groep. Van de Nederlanders heeft 60 procent geen vertrouwen in de politiek, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Opvallend is ook dat de daling vrij abrupt heeft ingezet.

Versombering in het land

Het SCP signaleert een ‘versombering in het land’ waarbij mensen enerzijds over hun eigen leven tevreden zijn maar pessimistisch zijn over de richting die Nederland als land opgaat. Die onvrede gaat niet langer over de manier waarop mensen met elkaar omgaan, zoals eerder. Een andere onvrede staat inmiddels met stip op nummer één: hoe de politiek functioneert.

Beeld Anne Blaak

Burgers “ervaren een opeenstapeling van maatschappelijke problemen. Er komen nieuwe problemen bij zonder dat de oude problemen zijn opgelost”, noemt het SCP als een belangrijke bron van onvrede. Ook over de economie zijn ze zeer bezorgd, al zijn de meeste mensen over hun eigen financiële situatie tevreden.

Burgers maakten zich volgens het SCP al zorgen over de lange formatie, de hoge energieprijzen, woningtekorten, de asielopvangcrisis en de klimaataanpak. Het vertrouwen was al wankel. Maar tot voorjaar 2022 had nog steeds net een krappe meerderheid van 51 procent van de bevolking vertrouwen in de politiek.

Stikstof geeft het beslissende zetje

De heftige discussie over stikstof en natuur lijkt vervolgens het beslissende zetje te hebben gegeven. De vertrouwenscijfers daalden vanaf de zomer en herfst van 2022 vrij abrupt. “De stemming werd onder alle groepen negatiever”, aldus het SCP. Onder kiezers van BBB, PVV, JA21 en andere partijen op de rechterflank is de stemming het meest negatief. Daar heeft maar 15 procent vertrouwen in de politiek. Het meeste vertrouwen hebben kiezers van VVD (76 procent) en D66 (69 procent).

Beeld anne blaak

De onderzoekers zijn bezorgd over de verbreding van de onvrede. De vertrouwenscijfers voor zowel de regering als het instituut van de Tweede Kamer liggen op het laagste punt in jaren. Het vertrouwen is “minstens zo laag als in eerdere dalen en vermoedelijk lager”, aldus onderzoeker Josje den Ridder.

Na de moord op Pim Fortuyn

Een van de laatste keren dat het vertrouwen langere tijd zo laag stond was in de jaren na de moord op Pim Fortuyn. Het is nog niet te voorspellen of Nederland opnieuw met een langere periode van maatschappelijk onbehagen over de politiek te maken heeft, aldus het SCP. Vertrouwen kan ook weer snel herstellen als bijvoorbeeld de economie aantrekt of er na verkiezingen een politieke wisseling van de wacht komt.

Over hun eigen leven zijn mensen doorgaans juist positief. Mensen geven hun eigen leven, werk, gezondheid en maatschappelijke positie een rapportcijfer van 7,5 of hoger. Die cijfers zijn stabiel. Het spreekwoord ‘met mij gaat het goed, met het land gaat het slecht’ bepaalt de stemming in het land. Die onvrede gaat over de inrichting van de samenleving en het functioneren van de politiek.

Het veelgehoorde verwijt dat het SCP in het land noteerde is gebrek aan daadkracht en visie van de politiek bij het oplossen van slepende problemen. Ook wordt veel geklaagd over een grote afstand tussen ‘Den Haag’ en het land. De cijfers zijn verzameld in het najaar van 2022.

Beeld Anne Blaak

Lees ook:

‘Vertrouwen is toch de lijm die de democratie bij elkaar houdt’

Politiek vertrouwen hangt steeds sterker samen met partijvoorkeur, signaleert onderzoeker Josje den Ridder van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze is bezorgd.

De partij is dood, leve de partijleider.

De partijleiders bepalen het politieke plaatje. Zo kun je, cru samengevat, de toestand van onze partijendemocratie beschrijven, aldus columnist Hans Goslinga.