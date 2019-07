Het vertrek van Femke Merel van Kooten is een onverwachte breuk bij de Partij voor de Dieren

Femke Merel van Kooten verlaat nu uit onvrede de Tweede Kamerfractie, omdat ze vindt dat de partij ‘tot haar grote spijt’ versmalt, in plaats van verbreedt.

Van Kooten geeft haar zetel niet terug aan de partij, ze gaat verder als onafhankelijk Kamerlid. Daardoor krimpt de fractie van de Partij voor de Dieren van vijf naar vier leden. In een verklaring laat de partij weten ‘onaangenaam verrast’ te zijn door dit besluit van Van Kooten. De fractie ‘werd deze week onverwacht geconfronteerd’ met dit nieuws. De partijleiding maakte dinsdagmiddag direct bekend dat Van Kooten wordt geroyeerd als lid. Haar foto werd onmiddellijk van de website van de Partij voor de Dieren verwijderd.

Eerste openlijke richtingenstrijd

Het is de eerste keer dat er openlijk een richtingenstrijd wordt uitgevochten binnen de partij. Wat er precies aan de hand is, blijft onduidelijk. De partijtop wil ‘vanwege het persoonlijke karakter van de kwestie geen nadere toelichting geven’. Van Kooten geeft op haar Facebook-pagina wel een begin van een verklaring. Ze schrijft dat ze in maart 2017 ‘bruisend van idealisme’ werd gekozen tot Kamerlid ‘van dé brede emancipatiepartij, een partij van mededogen, die opkomt voor kwetsbare waarden, voor mens en dier’. Volgens Van Kooten vinden steeds meer mensen hun weg naar de Partij voor de Dieren, ‘omdat zij verder kijken dan de partijnaam lang is en zich aangetrokken voelen tot het brede gedachtegoed, het “Plan B”, achter de smalle voordeur’.

Maar dat brede gedachtegoed ziet Van Kooten niet terug in de koers van de partij. “tot mijn grote spijt zie ik eerder een versmalling dan een verbreding in de onderwerpen die PvdD tot haar ‘core business’ rekent.”

Het Kamerlid heeft, schrijft ze, haar ongenoegen hierover uitgesproken binnen de fractie en kennelijk geen - of te weinig - gehoor gevonden. “Het heeft mij voor een dilemma geplaatst. Als ik hier niet in mee kan gaan, moet ik dan opstappen? Maar hoe lost dat het probleem op voor de kiezer die op PvdD gestemd heeft vanwege het brede gedachtegoed en mijn bijdragen tijdens al die verschillende debatten waardeerde?” Ze ziet ‘geen andere mogelijkheid’ dan zelfstandig verder gaan als parlementariër. Van Kooten kreeg bij de verkiezingen in 2017 6131 stemmen, veel te weinig voor een voorkeurszetel.

