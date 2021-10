Het vertrek van Bart Snels zal nadreunen binnen GroenLinks

Verloren verkiezingen, opnieuw veroordeeld tot de oppositie en nu ook onrust in de partij: GroenLinks krijgt tegenslag na tegenslag. Het onverwachte vertrek van het belangrijke Tweede Kamerlid Bart Snels zal hard aankomen binnen de partij. Hij is Kamerlid sinds 2017, maar al veel langer op prominente plekken verbonden aan GroenLinks. De afgelopen jaren maakte hij naam als iemand die met succes streed tegen belastingontwijking door grote bedrijven, in het bijzonder Shell.

Maar voor Snels is de maat vol. Donderdagavond verspreidde hij via Twitter een verklaring waarin hij afstand neemt van de innige samenwerking met de PvdA. Snels noemt dit ‘kiezersbedrog’. “Mijn stem in de Kamer is gebaseerd op een GroenLinks-mandaat, niet op een mandaat dat gedeeld wordt met de PvdA.”

De vraag hoe de Kamer zelf functioneert is taboe

In zijn verklaring haalt Snels ook uit naar de ‘destructieve politiek’ in de Tweede Kamer, waar ‘om de haverklap bewindslieden voor leugenaar uitgemaakt worden’. Hij noemt dat het grote taboe in het debat over de nieuwe bestuurscultuur: “De wijze waarop de Kamer zelf functioneert.” Er wordt, vindt hij, gestrooid met moties van afkeuring en wantrouwen, slechts bedoeld om ministers en staatssecretarissen te beschadigen.

In een eerder interview met deze krant hekelde hij de gewoonten van andere Kamerleden om ‘vinnige quootjes in de kranten’ te krijgen. Hij keerde zich tegen opgewonden optredens voor tv-camera’s waar met spoed om opheldering wordt gevraagd over het zoveelste incident waar een minister bij betrokken is geraakt.

“Er zijn radiostations die vragen of je om 06.00 uur wilt opstaan om ergens snel even commentaar op te geven”, zei Snels. “Dat doe ik dus niet. Ik laat me niet afleiden tot relletjes en dingetjes. Ik wil serieus mijn werk doen. Dat betekent het kabinet controleren en wetgeven.” Liever werkte hij achter de schermen aan een wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat Shell in Nederland winstbelasting moet betalen.

Waar staat de PvdA voor?

Maar de belangrijkste reden voor zijn besluit is de innige samenwerking op links. Snels: “Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt mij niet aan.” Hij laat doorschemeren dat GroenLinks nu aan de onderhandelingstafel had kunnen zitten, op weg naar een vierpartijencoalitie. Het verbond met de PvdA maakte dat onmogelijk; VVD en CDA weigerden met beide linkse partijen te onderhandelen.

Het gevolg is dat GroenLinks ook dit keer naast de macht dreigt te grijpen, net als in 2006 en 2017, toen de partij ook kansen op regeringsdeelname liet lopen. Snels schrijft dat hij vindt dat hij onvoldoende de ruimte kreeg van de fractieleiding (lees: Klaver) om de discussie over de samenwerking met de PvdA te voeren. “Het zou goed zijn als de fractie eens het gesprek voert over hoe besluiten worden genomen en wat de zeggenschap is van Kamerleden over de werkwijze van de fractie en de samenstelling van het fractiebestuur.”

Daarmee bekritiseert Snels ook hoe de partij op dit moment wordt geleid. Klaver hield het gisteravond bij een bedankje richting zijn collega. Deze breuk zal onvermijdelijk leiden tot discussie binnen de partij over de koers, de strategie en de leiding, waarbij de vraag is hoeveel partijgenoten het eens zijn met de kritiek van Snels.

