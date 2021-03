Het verkennersdebat wordt cruciaal voor de herstart van de formatie

Direct na de installatie wacht de nieuwe Tweede Kamer een even curieus als explosief debat. De voormalige verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) zullen de Tweede Kamer moeten uitleggen wat de via een foto uitgelekte teksten over de verkenning precies betekenen en hoe ze op het velletje terecht kwamen.

Als Jorritsma en Ollongren negatief testen op corona zal de Kamer hen woensdag nog willen spreken. Met het debat begeeft het parlement zich op rechtsstatelijk onontgonnen terrein. Niet eerder verschenen twee oud-verkenners van een geflopte verkenning in vak K van de Tweede Kamer, waar normaal gesproken bewindslieden hun beleid verdedigen. Extra saillant is dat het om een demissionair minister (Ollongren) en een Eerste Kamerfractievoorzitter (Jorritsma) gaat. Beiden dus in een andere rol nog actief in Den Haag.

Tegenover zich treffen zij een aantal lijsttrekkers die zij vorige week nog spraken over de formatie. D66-leider Sigrid Kaag heeft al aangekondigd dat zij het debat namens haar fractie zal doen. Het ligt voor de hand dat Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) haar voorbeeld zullen volgen. Zij speelden immers een grote rol in de abrupt tot stilstand gekomen formatie. Als zij het debat overlaten aan een fractiegenoot, roepen zij de verdenking van wegduiken over zich. Een extra eigenaardigheid van het debat is dat Kaag en Hoekstra, als zij aantreden, hun eerste debat als Kamerlid voeren. Volgens de etiquette in de Kamer mogen zij dan niet geïnterrumpeerd worden.

Hoewel de partijleiders van VVD, D66 en CDA formeel niet naar de Kamer geroepen zijn om vragen te beantwoorden, zullen collega-partijleiders ook proberen om bij hen antwoorden te krijgen. De ex-verkenners schreven dat alleen zij verantwoordelijk zijn voor de notities, zoals die over Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Achter diens naam stond: ‘functie elders’. Ook werden de onderhandelingsstijl van Hoekstra en de wens van de linkse partijen om als een blok de formatie in te gaan, genoemd op het gefotografeerde velletje. Jorritsma en Ollongren: “Geen van de fractievoorzitters is verantwoordelijk voor het aandragen van welke gesprekspunten dan ook.”

‘Wie heeft functie elders aangedragen?’

De brief die Ollongren en Jorritsma maandag naar de Kamer stuurden, laat nog veel ruimte open voor vragen. Omtzigt zelf reageerde dinsdag voor het eerst kort op de ontstane onrust. Het CDA-Kamerlid zit al een tijdje oververmoeid thuis, hij liet via Twitter weten woensdag wel aanwezig te zijn om opnieuw geïnstalleerd te worden als Kamerlid. Hij ging niet uitgebreid in op de berichtgeving, maar benadrukte hoe belangrijk het is dat de regering voldoende tegenmacht krijgt.

Voor een gezonde verhouding en voldoende vertrouwen tussen de Tweede Kamer en de aanstaande regering is het essentieel dat in het debat nog openliggende vragen naar tevredenheid van de Kamer beantwoord worden. PvdA-leider Lilianne Ploumen en SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen lieten al weten dat zij niet met de nieuwe verkenners Wouter Koolmees en Tamara van Ark willen spreken, voordat al hun vragen over de notities van Ollongren en Jorritsma beantwoordt zijn.

Marijnissen gaf maandag al te kennen dat zij de uitleg die de verkenners tot dusver gaven ‘volstrekt onvoldoende’ vindt: “De belangrijke vraag waarom er over een individueel Kamerlid wordt gesproken tijdens de verkenning blijft onbeantwoord. En wie heeft ‘functie elders’ aangedragen?”

Zolang die vragen boven de markt blijven hangen, blijft ook het wantrouwen tussen de partijen in stand en kan de formatie niet voortvarend worden hervat. Door de grote versplintering in het parlement is het van extra groot belang dat de plooien gladgestreken worden tussen VVD, D66 en CDA. Zonder die partijen is het bijna onmogelijk om tot een stabiele regeringscoalitie te komen.

