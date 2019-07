Het vergt lef om je bekend te maken als ‘Ottiaan’

‘Ik kan enkel begrip hebben voor de beslissing van het partijbestuur’

Forum voor Democratie bleek in maart populair in Katwijk, bij de ver­kiezingen stemde ­bijna een kwart van de kiezers op de partij van Baudet. Wat vindt Katwijk van het gedoe in de partij?

De Katwijkse politicus Sonny Spek betreurt het dat Henk ­Otten zijn zetel in de Eerste ­Kamer weigert op te geven. Dat laat hij weten vanaf zijn vakantieadres in Marokko. Spek is ­gemeenteraadslid in Katwijk voor de lokale fractie Durf, maar afgelopen maart bij de ­verkiezingen voor de Provin­ciale Staten (PS) was hij kandidaat namens Forum voor Democratie. Als vijftiende op de lijst haalde Spek het niet, Forum kwam uiteindelijk met elf zetels in de PS van Zuid-Holland.

Spek noemt het royement van Otten ‘jammer, maar onvermijdelijk’. “Ik heb het document van de accountant op de FvD-website gelezen en daardoor kan ik enkel begrip hebben voor de beslissing van het partijbestuur. Als na onderzoek blijkt dat Otten als penningmeester de fout in is gegaan en zijn boekhouding niet op orde had, dan moet je vertrekken.”

Volgens de Katwijkse politicus is er geen sprake van een richtingenstrijd binnen Forum. “Ik zie het niet als een ‘lijn-Otten’ of ‘lijn-Baudet’. Er is duidelijk gemaakt wat de overwegingen zijn geweest van het partijbestuur en de financiële huishouding moet nu transparanter en beter worden onderhouden. Dit is de eerste aanzet en daar kunnen veel leden zich in vinden lijkt mij.”

Dat Otten zijn FvD-zetel in de Eerste Kamer niet wil opgeven, vindt Spek schadelijk voor ­Forum. “In essentie vind ik dat ­Kamerleden altijd hun zetel moeten kunnen meenemen. Je bent ten slotte verkozen zonder last of ruggespraak; het persoon­lijke mandaat zou ook weer belangrijker moeten gelden in ­onze democratie”, zegt Spek.

“Dit gaat niet over een richtingenstrijd of inhoudelijk conflict, maar over de interne huishouding. Ik betreur het daarom wél dat de zetel niet wordt overgedragen en nu wordt meegenomen. Een FvD’er zou die zetel beter kunnen gebruiken om het geluid van de kiezers te vertegenwoordigen.”

(Gert Jan Rohmensen)