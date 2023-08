Het verdriet van CDA’ers: Omtzigt scoort wél met hun gedachtegoed

Niet eerder in het bestaan van de partij stond het CDA er zo kwetsbaar voor. Nu Pieter Omtzigt met zijn partij Nieuw Sociaal Contract definitief meedoet aan de verkiezingen lijkt er geen houden meer aan. Volgens de eerste peilingen moet het CDA zich schrap zetten voor alle scenario’s.

Onderzoeksbureau I&O voorziet dat er misschien maar drie zetels overblijven in de Tweede Kamer. Hoewel binnen het CDA wel rekening werd gehouden met sombere peilingen hakken die cijfers er toch in, blijkt uit een rondgang langs CDA’ers in het land.

Het heeft te maken met hoe existentieel de concurrentie ditmaal is, veel meer dan bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart.

Gedachtegoed nog relevant

Tot hun verdriet en frustratie zien CDA’ers dat de belangstelling van kiezers voor christendemocratische ideologie juist groter is dan in jaren. Omtzigt kan met zijn partij Nieuw Sociaal Contract mogelijk de grootste partij worden. En juist hij houdt een verhaal dat dicht tegen het CDA aan ligt wat betreft het diepere gedachtegoed. Het ‘grondslagendocument’ van NSC staat vol klassiek christendemocratische begrippen over de rol van de samenleving en de rol van de overheid, nieuw verpakt. Gaat Omtzigt er met de oude kroonjuwelen vandoor?

Politieke wetenschappers signaleren dat het lijkt of het CDA in drie stukken uiteen begint te vallen. Ook BBB leunt dicht het CDA aan. Al is dat bij die partij in de teksten wat minder expliciet.

Toen de Limburgse CDA-bestuurder Harold Schroeder de teksten van Nieuw Sociaal Contract las, viel de overeenkomst hem ook op. “Wat ik tot nu toe lees lijkt inhoudelijk sterk op het CDA. Ons christendemocratische gedachtegoed is dus nog heel relevant en wordt gedragen. Dat zijn opgeteld vijftig, zestig zetels. Dat het CDA er slecht voorstaat ligt niet aan dat gedachtegoed. Het is onze eigen schuld.”

Een ‘uitstekende lijsttrekker’

Schroeder waarschuwde precies een jaar geleden al dat zijn partij ‘de bietenbrug’ op zou gaan. De CDA-top onder leiding van Wopke Hoekstra stelde zich veel te ‘Haags’ op in onder andere het stikstofdossier, vond hij. Hij voorspelde een groot verlies bij de verkiezingen in maart, met daarna de val van het kabinet; beide voorspellingen kwamen uit. Dit keer heeft hij juist veel vertrouwen. Over de peilingen haalt de bestuurder de schouders op.

“Niet paniekerig worden. We hebben een uitstekende lijsttrekker. Ik heb aanwijzingen dat we met een goed, modern verkiezingsprogramma komen. Waarom zou ik me druk maken?”

Oud-Kamerlid Eddy van Hijum is juist overgestapt naar Nieuw Sociaal Contract. Hij zegt dat hij “niet opeens anders is gaan denken over veel onderwerpen”. Hoe dicht de partijen tegen elkaar aanliggen blijkt uit de worsteling die de overstap voor hem was. Van Hijum (51) is sinds zijn jeugd actief geweest voor het CDA en was elf jaar Tweede Kamerlid.

Energie, hoop en verwachting

“Overstappen was een heftig besluit. Ik heb me zo lang in het CDA thuis gevoeld, het was als familie. Maar op landelijk niveau ervoer ik een steeds sterkere vervreemding. Dat was mijn partij niet meer.” De doorslag gaf de ‘energie, hoop en verwachting’ die Omtzigt volgens Van Hijum los weet te maken met zijn ideeën over democratische ‘rolzuiverheid’. “Het gaat weer over waar macht voor bedoeld is: om te zorgen dat mensen tot hun recht kunnen komen”. Nu is Van Hijum met veel enthousiasme voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma schrijft voor Nieuw Sociaal Contract.

Is NSC inhoudelijk een nieuwe versie van het CDA die de oude plek van die partij wil en gaat overnemen? Ondanks de duidelijke ideologische parallellen zijn er volgens het overgestapte oud-Kamerlid juist verschillen.

“Wij zijn niet het nieuwe CDA. Het klopt, er zijn overeenkomsten met het CDA over het belang van sociale verbanden en eigen verantwoordelijkheid. Maar politiek zoeken we een nieuwe positie in het landschap. Als het gaat om bestaanszekerheid zijn er ook raakvlakken met de sociaaldemocratie. Op andere thema’s zeilen we juist scherper aan de wind, daar waar het CDA onvoldoende positie heeft gekozen: migratie, Europa.”

Samenwerken met Omtzigt

Veel CDA’ers verwachten een moeilijke periode voor het ‘originele’ CDA, juist omdat ideologisch er zo veel verwantschap is tussen de nieuwkomer NSC en het CDA. Oud-Kamerlid Kathleen Ferrier hoopt dat de twee kunnen gaan samenwerken in de Tweede Kamer. Ze ziet ‘bijna een caleidoscopische verdubbeling van het christendemocratische gedachtegoed’ in de peilingen.

“Het positieve vind ik dat het politieke midden weer zo sterk aantrekt, ook door hoe PvdA en GroenLinks samen optrekken. Het grotere plaatje is dat er weer een krachtig tegengeluid geluid klinkt tegen polarisatie. Het verbaast me niets dat het christendemocratische gedachtegoed zo veel kiezers trekt. Dat er behoefte aan is kon je al jaren zien. Het doet wel pijn en en verdriet dat mijn eigen partij niet in staat is gebleken dat gedachtegoed uit te dragen. Maar de nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal vertrouw ik het helemaal toe.”

Alleen een andere manier van politiek bedrijven zal het CDA terugbrengen, denkt Ferrier. “Je moet realistisch zijn. Het wordt een kwestie van jaren voor we weer op oude kracht zijn.”

Lees ook:

Hoe denkt Pieter Omtzigt?

Pieter Omtzigt begint een eigen partij. Waar staat hij voor, ideologisch en wat betreft stemgedrag in de Tweede Kamer? Longread over de ‘onderzoekspoliticus’ die ideologisch nooit echt brak met het CDA.

De strijd gaat nu om meer dan alleen het Torentje

Columnist Hans Goslinga over de invloed van premier Rutte op de bestuurscultuur. “Het accent ligt sterk op de macht, hetgeen consequenties heeft voor de politieke cultuur: behoud van de macht wordt belangrijker dan controle van de macht.”