Het politieke jaar in 25 lijstjes

Aan een verkiezing van politicus van het jaar doet de redactie van Plein 2 niet. Ieder Kamerlid of minister kan op zijn of haar eigen manier positief verrassen of juist teleurstellen. Daarom breiden we aan het einde van dit kalenderjaar onze traditionele lijstjes uit tot een extra lange (was)lijst. Voor de winnaars geen bokaal, maar wel een eervolle vermelding.

Pieter Omtzigt in debat met staatssecretaris Menno Snel van financiën, eerder deze maand. Beeld Phil Nijhuis

Beste Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), onvermoeibaar en succesvol

Esther Ouwehand (PvdD), koersvast, sterk in het debat

Lodewijk Asscher (PvdA), manifesteert zich als de oppositieleider

Positieve verrassing

Frank Futselaar (SP), analytisch sterk en voor een SP’er opvallend veel humor

Martijn van Helvert (CDA), de vrolijke Limburger blijkt een gedegen buitenlandwoordvoerder

Thierry Aartsen (VVD), een van de weinige liberale backbenchers die zich weten te profileren

De beste quotes “Als ik op de A2 100 ga rijden, heb ik het gevoel dat ik uit de auto kan stappen en ernaast mee kan rennen.”

(Remco Dijkstra, VVD)

“Mij wordt nu opnieuw verweten dat ik iets vergeten ben. Dat zou kunnen, maar er is geen zekerheid. Er is hier sprake van een vermoeden van informeren.”

(Premier Rutte over de vraag of hij destijds wist van de burgerdoden in Irak) “Of het nou om Groningers gaat die kampen met aardbevingsschade of mensen die ten onrechte kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. De overheid vraagt veel van de burger en geeft zelf zo weinig.”

(Nationale ombudsman Reinier van Zutphen)

Terugkrabbelen

Dilan Yeşilgöz (VVD), over IS-kinderen die tóch niet moeten worden opgehaald uit onveilig gebied

Yeşilgöz, over gevaarlijk vuurwerk dat tóch niet verboden moet worden

Selcuk Ozturk (Denk), over F16-piloten die zich tóch niet als moordenaars hebben gedragen boven Irak

Rob Jetten (D66), wil tóch dat de F35-straaljagers kernwapens kunnen dragen

Beste bijnamen De Blokkeerfries (minister van financiën Wopke Hoekstra die verzoeken van andere departementen om extra geld afhoudt)

De Futs (geroepen door Dion Graus als Frank Futselaar het woord neemt)

Robot Jetten, omdat de D66 iets te veel ingestudeerde zinnen heeft

Frank ‘De Futs’ Futselaar (SP) tijdens het debat over de aanpak van de stikstofproblematiek. Beeld ANP

Felle tabaksbestrijders

Staatssecretaris Paul Blokhuis, door de VVD bespot als ‘tabaksayatollah’

Henk van Gerven (SP), oud-huisarts, pleit onvermoeibaar voor strenger rookbeleid

Vacature (bijna geen Kamerlid wil graag in deze rol)

Sorry! Staatssecretaris Menno Snel over het optreden van de Belastingdienst (3x)

Minister Cora van Nieuwenhuizen over het Stint-drama

Minister Bijleveld, omdat de Kamer verkeerd is ingelicht over de burgerdoden in Irak

Politieke uitstapjes

Jasper van Dijk (SP) en minister Wouter Koolmees gaan samen naar de winkel, om een pak te kopen voor SP’er Peter Kwint

Geert Wilders (PVV) en Mark Rutte op bezoek bij een zieke mevrouw

Baudet en Rutte bekijken de biodiversiteit in de Haagse duinen

Beste politieke podcasts Betrouwbare bronnen (Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger)

Haagse Zaken (NRC)

StukRoodVlees (Nederlandse politicologen)

Pijnlijk afscheid

Zihni Özdil (GroenLinks) verweet Jesse Klaver karaktermoord te plegen

Henk Otten (FvD) deed aangifte van smaad tegen Thierry Baudet

Femke Merel van Kooten (Partij voor de Dieren) wilde liever over ‘mensendingen’ praten

Uit de wonderlijke keuken van het Kamerrestaurant Salade van pikante veganistische kipstukjes

Willekeurig vleesgerecht dat ook altijd vegetarisch verkrijgbaar is

De Ecuador Plate (nasi, saté, loempia en kroepoek)

De gele hesjes bij Mark Rutte in het Torentje. Beeld ANP

Kennen het Torentje van binnenuit

De gele hesjes

De klimaatspijbelaars

Henk Otten (gaf in ruil voor een fotoshoot zijn zegen aan de stikstofwet)

Altijd paraat voor Goedemorgen Nederland, de vrolijke rechtse ontbijtshow van WNL Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA)

Madeleine van Toorenburg (CDA)

Raymond Knops (CDA)

Mona Keijzer. Beeld ANP

Motie-kampioenen van het jaar (peildatum 12 december)

SP: 650

GroenLinks: 619

CDA: 475

Schriftelijke vragen-kampioenen van het jaar (peildatum 12 december) SP: 598

PvdA: 533

VVD: 402



Gaan we nog veel van horen

Bente Becker (VVD), voormalig politiek adviseur achter de schermen, voert nu het woord over het gevoelige onderwerp integratie

Bart Snel (GroenLinks), pakt vanuit de oppositie met succes belastingontwijking aan

Wopke Hoekstra (CDA), loopt zich warm als het centrumrechtse alternatief voor Rutte

De Draai PvdA over het Ceta-handelsverdrag

CDA over het kinderpardon

VVD over 130 kilometer per uur rijden

PVV van afbouwen bio-industrie naar steun voor het protest op het Malieveld



Kroonprinsessen

Sigrid Kaag (D66)

Christine Teunissen (PvdD)

Edith Schippers (VVD)

De boeiendste lezingen van het jaar HJ Schoo-lezing door Hoekstra, over immigratie

Churchill-lezing door Rutte, over een sterk Europa

Kerdijklezing, door Rob Jetten, over kansengelijkheid

Genderkramp

Baudet over wat er gebeurt als vrouwen fulltime werk met een gezin combineren. “Constant conflict, constant competitie - en op het einde ruzies, echtscheiding en sociaal isolement - en een nieuwe generatie jongens en meisjes die opgroeien in zo’n misvormde omgeving.”

Minister van Engelshoven wil dat fabrikanten hun speelgoed niet meer specifiek voor jongens of meisjes aanprijzen. “Ik zou het zo mooi vinden als we die keuzevrijheid gewoon bij kinderen konden neerleggen, door poppen, kraanwagens, technisch speelgoed en lego gewoon overal te labelen als “kinderspeelgoed”.”

Raymond de Roon (PVV) over de positieve woorden van Jeanine Hennis en Ank Bijleveld over Ursula von der Leyen, eerst Duits defensieminister en nu voorzitter van de Europese Commissie. “Dat het dameskransje het goed met elkaar kon vinden, dat geloof ik wel.”

Ingrid van Engelshoven. Beeld ANP

Heeft de Kamervoorzitter haar handen vol aan Selçuk Öztürk (Denk)

Thierry Baudet (FvD)

Sadet Karabulut (SP)

Woorden van 2019

Scorebordpolitiek

Boreaal

Klimaatdrammer

Uil van Minerva

De grootste klucht Verbouwing van het Binnenhof

De boreale Forum-ruzie tussen Thierry Baudet en Henk Otten

Ankie Broekers-Knol probeert de Marokkaanse regering te spreken

Nooit meer iets van gehoord

Bert Koenders

Hans Brusselmans

Harry van Bommel

Niet het beste jaar Klaas Dijkhoff

Ank Bijleveld

Ron Meyer

De rubriek Plein 2 behandelt de belangrijke en minder belangrijke bijzaken in politiek Den Haag, beschreven door de parlementaire redactie van Trouw.

Lees ook:



Column Hans Goslinga: Omtzigt geeft Tweede Kamer weer betekenis

De Tweede Kamer verliest als zelfstandige macht en als politieke arena aan betekenis. Zo luidde de slotzin van een column die ik vorig jaar schreef aan het einde van het parlementaire jaar. De onbevangen wijze waarop CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zijn controlerende taak heeft uitgeoefend in het toeslagenechec, biedt enig uitzicht op een keerpunt.