Het online partijcongres van D66 is een test voor alle politieke partijen

Politieke partijen liggen zelf ook stil door het conoravirus. Congressen en andere ledenbijeenkomsten zijn niet meer mogelijk. Uit nood geboren laat D66 dit weekeinde als eerste partij een gepland congres toch doorgaan, maar dan volledig online. Ook andere politieke partijen overwegen het komende jaar online congressen te houden.

Zaterdagmiddag kan de D66-achterban congresseren via een livestream op YouTube. Fractievoorzitter Rob Jetten en ministers Wouter Koolmees en Sigrid Kaag houden toespraken en beantwoorden vragen. Senator Peter van der Voort, in het dagelijks leven arts op een intensive care, komt ook spreken. In plaats van in een congrescentrum in Nijkerk zitten de politici nu ergens in een studio, veilig op anderhalve meter van elkaar. Leden kunnen via e-voting nieuwe bestuursleden kiezen.

Met de stembusgang van 2021 in aantocht, zijn online congressen mogelijk een oplossing om toch leden te kunnen raadplegen. Het kabinet heeft onlangs zelf het land opgeroepen om na te denken over de nieuwe ‘anderhalvemetersamenleving’, en met concrete oplossingen te komen om bijeenkomsten door te laten gaan, terwijl de bezoekers op afstand van elkaar blijven.

Een list verzinnen

Ook de politieke partijen moeten een list verzinnen. In het najaar hebben alle partijen belangrijke congressen gepland, waar ze hun verkiezingsprogramma en kandidatenlijsten vaststellen, en vooral ook de achterban opwarmen voor de strijd. Maar als de stoelen anderhalve meter uit elkaar moeten staan, wordt dat lastig te organiseren.

“Een experiment”, noemt het D66-partijbestuur het online partijcongres. Hoe groot de belangstelling van leden zal zijn om het congres te ‘bezoeken’, op een zonnige zaterdagmiddag, vindt het bestuur moeilijk in te schatten. “We zien een online congres ook als een manier om leden te blijven betrekken en informeren, nu alles door corona stilligt”, zegt directeur Sander Bus van het D66-partijbureau.

Ook de ChristenUnie overweegt een online congres, op zaterdag 13 juni. De partij heeft een eerder gepland congres naar die datum verschoven. Het CDA zou op zaterdag 6 juni bijeenkomen, maar heeft dat vanwege corona afgelast. De PvdA kan nog even vooruit; het laatste congres was op 7 maart, net voordat grotere bijeenkomsten verboden werden.

Geen clubgevoel

Bij D66 zal mogelijk ook de lijsttrekkersverkiezing deze zomer helemaal online moeten verlopen. De kandidaten zouden oorspronkelijk van juni tot eind augustus door het land trekken met een serie debatten, maar dat zal in de anderhalvemetersamenleving moeilijk gaan.

Leden laten meepraten over de koers kan ook digitaal. Maar bij D66 klinkt nu al de zorg dat het ‘clubgevoel’ online veel lastiger te organiseren is, als moties en inspraak allemaal schriftelijk of via digitale procedures verlopen. Het eerste online partijcongres heeft de partij al veel voorbereiding gekost, doordat alle leden die via een motie wilden inspreken, zijn gebeld voor overleg. De belangrijkste moties zijn doorgeschoven naar het najaar. In de stille hoop dat er dan gewoon weer een ouderwets congrescentrum open mag.

Lees ook:

Het ziekenhuis kwam vóór het verpleeghuis

De Tweede Kamer zal het kabinet vandaag vragen naar de vele overlijdensgevallen in verpleeghuizen. Waren die te voorkomen geweest? Een reconstructie in vier delen.

De terechte vragen van Esther Ouwehand

Column: Premier Rutte reageerde met een behoorlijke portie arrogantie op de vragen van Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Esther Ouwehand, die debat wil over de diepere oorzaken van de corona-epidemie.