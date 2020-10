Het mondkapjesadvies oogt nogal rommelig, vindt ook het kabinet

Studenten op het mbo, hbo en de universiteiten kunnen zonder mondkapje door de gangen blijven lopen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten wel een mondkapje op. Dat is de stand van zaken na twee dagen koortsachtig overleg tussen het kabinet en onderwijsinstellingen en vakbonden. Met uitkomst die varieert per sector.

Mondkapjes zijn overal belangrijk waar mensen rondlopen in openbare ruimtes, legde het kabinet vrijdag uit in een nadere toelichting. In een restaurant kan het kapje af als iemand zit, maar het ‘dringende advies’ is om het weer op te zetten bij bezoek aan het toilet. In het openbaar vervoer en in winkelstraten vraagt het kabinet om mondkapjes niet steeds op en af te doen, maar op te houden. Winkels, musea, pretparken en horeca hoeven hun bezoekers zelf geen mondkapje te verstrekken, maar mogen verwachten dat mensen dit zelf bij zich hebben. Het kabinet wil overleg met gemeenten over de vraag of minima via de voedselbank gratis mondkapjes kunnen krijgen.

Het kabinet blijft ondanks de extra uitleg worstelen met het eigen dringende advies over het dragen van mondkapjes. Woensdag besloot premier Rutte onder druk van de Tweede Kamer om daartoe op te roepen voor heel het land. De premier formuleerde voor de vuist weg wat het criterium is: een mondkapje draag je in alle openbare binnenruimtes “waar je de hemel niet ziet”.

Verschillende sectoren denken soms verschillend over de waarde van mondkapjes

Eén strak advies gaat er niet komen, blijkt nu al. Dat komt doordat het kabinet veel waarde hecht aan overleg met de betrokken sectoren, die soms verschillend denken over de waarde van mondkapjes. Voor de middelbare scholen geeft minister Arie Slob van onderwijs (ChristenUnie) het dringende advies om mondkapjes te dragen. De bestuurders in het middelbaar onderwijs vroegen erom na besmettingen op verschillende scholen. Maar minister Ingrid van Engelshoven (D66) heeft na overleg met de mbo’s, hbo’s en universiteiten vrijdag juist besloten dat daar “geen reden” is om mondkapjes te adviseren. De instellingen vinden dat er in de gangen en liften genoeg ruimte is, en met hen Van Engelshoven. Collegaminister Slob kwam juist met de redenering “een mondkapje kan geen kwaad”.

Dat dit een rommelig beeld geeft, erkent ook het kabinet. “Natuurlijk roept het hier en daar vragen op”, zei vicepremier Kajsa Ollongren op de wekelijkse persconferentie, waar zij vrijdag premier Rutte verving. “Maar de meeste mensen begrijpen heel goed wanneer het mondkapje op moet en wanneer niet.” Complicatie voor het kabinet is dat RIVM-baas Jaap van Dissel blijft verkondigen dat mondkapjes “een buitengewoon gering effect” hebben, onder andere in een interview met de NOS.

Vanuit de veiligheidsregio’s klinkt harde kritiek. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft geen goed woord over voor de keuzes van het kabinet van afgelopen week. “Rommelig is nog mild uitgedrukt, het was op het chaotische af”, zei Bruls, die problemen voorziet met de uitvoerbaarheid.

Lees ook:

Hoe Rutte en De Jonge in drie dagen tijd het coronabeleid compleet omgooiden

In krap drie dagen gooien Mark Rutte en Hugo de Jonge het roer om. Het geworstel met de mondkapjes is tekenend voor de manier waarop het kabinet sinds de zomer de coronacrisis bestrijdt.