Het mondkapje is het nieuwe hoedje

Het zal ongetwijfeld een collectors item worden, het zwarte mondkapje met in gouden letters ‘Prinsjesdag 2020' en het wapen van de Staten Generaal, met de Nederlandse leeuw erin. De gastvrouwen die in de Grote Kerk de genodigden naar de juiste stoel verwijzen dragen ze. Net als de Kamerleden die rond twaalf uur ’s middags de busjes van Van Heugten Tours uit komen stappen, als deftig geklede kinderen op schoolreisje.

Ook op deze derde dinsdag van september, een van de soberste Prinsjesdagen ooit, hebben de Kamerleden voor de troonrede hun feestelijke kleding uit de kast getrokken.

Sommige Kamerleden hebben een eigen mondkapje dat beter bij hun kleding past, of waarmee ze een boodschap willen uitdragen. Zo gebruiken CDA-Kamerleden Harry van der Molen en Jaco Geurts de maskers om hun geboortegrond te eren. “Uw regionale Kamerleden staan ook op Prinsjesdag voor u klaar”, was ’s ochtends al op Twitter te lezen bij een foto van Van der Molen met een mondkapje met de Friese pompeblêde en Geurts met een kapje met de Achterhoekse vlag. Ook senator Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren gebruikt haar mondaccessoire om een statement te maken. Haar mondkapje is bezaaid met kleine spiegeltjes. Tijd voor reflectie, is haar oproep aan het kabinet.

Uw regionale kamerleden staan ook op Prinsjesdag voor u klaar. Collega @JacoGeurts neemt de Achterhoekse vlag mee de bus in. En ik de Friese vlag. Dan maken we er wat van op deze sobere Prinsjesdag! #Troonrede pic.twitter.com/6sntdNbuER — Harry van der Molen (@harryvdmolen) 15 september 2020

Op de derde dinsdag van september is corona, ondanks de feestelijkheden, alom aanwezig. Binnen in de Grote Kerk staan de rode stoeltjes voor de genodigden keurig op anderhalve meter van elkaar af. Voor fractiegenoten die samen op de foto willen, brengt dat uitdagingen met zich mee. Fotograferende Kamerleden lopen steeds verder naar achter om iedereen in beeld te krijgen. Daarbij niet zelden bijna opbotsend tegen een collega.

Ook Viruswaanzin en Extinction Rebellion laten van zich horen

Bovendien wordt op Prinsjesdag ook weer duidelijk dat de coronacrisis heeft gezorgd voor verdeeldheid in de samenleving. Want terwijl de koning het land toespreekt, verzamelt zich op het Malieveld een handjevol demonstranten van de actiegroep Viruswaarheid, om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Tegelijkertijd rijdt de groep Geen Dor Hout met een bus met daarop een reclamebord door de stad, om aandacht te vragen voor de positie van de 6 miljoen mensen binnen de risicogroep. Volgens hen moet de regering bij de virusbestrijding meer rekening houden met de kwetsbare positie van chronisch zieken en ouderen.

Ook de milieuactivisten van Extinction Rebellion laten op Prinsjesdag van zich horen. Enkele demonstranten van de beweging ketenen zich dinsdagmiddag vast aan het hek buiten paleis Noordeinde. Hoewel het kabinet bij monde van de koning in de troonrede spreekt over de klimaatambities voor het komende jaar, vinden de demonstranten de milieuplannen van de regering volstrekt onvoldoende. In een alternatieve troonrede, door de activisten schertsend de ‘traanrede’ genoemd, roepen zij de regering op tot een ambitieuzer klimaatbeleid.

Maar de politici in de Grote Kerk krijgen van de demonstraties niets mee. Van de buitenwereld dringt niets anders binnen dan flarden van de muziek van de militaire erewacht, die de aankomst van de koning begeleidt. Door middel van hoge hekken, en grote hoeveelheden politieagenten en beveiligers, worden nieuwsgierige toeschouwers én actievoerders op afstand gehouden.

