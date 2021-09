Het moet beter, klinkt het al vanaf de opening op het ‘verzoeningscongres’ CDA

Het moet beter, is de rode draad in het verhaal van de partijtop. Deze zaterdag congresseert het CDA in Den Bosch, waar verantwoording moet worden afgelegd over de fouten die het afgelopen jaar zijn gemaakt. De partij verloor de verkiezingen, zag een leiderschapswissel mislukken en kreeg te maken met het opstappen van het populaire Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Het CDA is in crisis.

Het mag nooit meer gebeuren dat binnen het CDA geen ruimte gegeven wordt aan elkaar, vindt Van Rij bij de start van de dag. “En dat we in een ultieme poging tot controle elkaar de mond snoeren.” Van Rij geeft aan dat verandering van cultuur vraagt om verandering van gedrag en houding. “Het CDA is een partij waar de inhoud voorop moet zijn”, aldus de tijdelijke partijvoorzitter. “Wij zijn altijd het sterkst geweest als de ideeënmachine op volle toeren gaat.”

Op de verkiezingsnederlaag van de christendemocraten wordt uitgebreid teruggeblikt. De conclusies van commissie-Spies, die de gang van zaken rondom de verkiezingen onderzocht, moeten door de partij zeer serieus genomen worden, stelt Van Rij. Waar hij vroeger groot aanhanger van lijsttrekkersverkiezingen was, is hij nu van mening dat het leidt tot zware inhoudelijke tegenstellingen, tot verschillende kampen. “We waren geen winnend team”, vult Spies aan. “De kiezer heeft een hekel aan een verdeelde club”. Van Rij vindt de vijftien zetels die de christendemocraten in maart behaalde helemaal niet slecht. “Zeker gezien het gedoe rondom de lijsttrekkersverkiezing.”

Van links naar rechts: Ank Bijleveld, Hugo de Jonge (op rug), Wopke Hoekstra en Marnix van Rij op het partijcongres van het CDA in Den Bosch. Beeld Werry Crone

De grote afwezige

De grote afwezige vandaag is Pieter Omtzigt, die veelvuldig wordt aangehaald. Van Rij noemt het vertrek van Omtzigt ‘moeilijk voor het CDA en voor hemzelf’, en wenst hem alle sterkte bij zijn terugkeer in de Tweede Kamer, volgende week. Maar de voorzitter zegt ook: “Wanneer de club in verwarring is, moet je niet weglopen, aan een partijlidmaatschap zitten ook verplichtingen. Het CDA is bevreesd dat partijleden op enig moment zullen overstappen, mocht Omtzigt besluiten een eigen partij op te richten.

In de zaal zijn er vragen over een partijleiderschap van Wopke Hoekstra, die vlak voor de verkiezingen het stokje overnam van de overbelaste Hugo de Jonge. Waarom werd Omtzigt, de nummer twee bij de lijsstrekkersstrijd, niet de nieuwe leider? Spies antwoordt dat binnen het CDA het geen automatisme is dat de nummer twee lijsttrekker wordt als de nummer één wegvalt.

Meerdere leden spreken hun steun voor Omtzigt uit, hoewel een ander partijlid opmerkt dat de partij boven het persoonlijke staat. Naast Omtzigt worden CDA-parlementariërs Henri Bontenbal en Derk Boswijk veelvuldig geprezen, die onlangs met eigen visies over stikstof en klimaat zijn gekomen. Van Rij noemt de dertigers ‘jonge renpaarden’.

De positie van de boeren is ook reden tot zorg van CDA-leden. Ze willen van de partijtop horen dat de partij tegen gedwongen onteigening van agrariërs is. Van Rij is stellig: “We staan naast de boeren. We willen geen gedwongen onteigening.”

Later vandaag wordt er over verschillende resoluties gestemd. Als afsluiter zal CDA-leider Wopke Hoekstra de leden toespreken. Van hem wordt een verbindende en inspirerende speech verwacht.

