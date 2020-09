Het moet aantrekkelijker worden om je huis te isoleren, vinden ChristenUnie en GroenLinks

“De overheid moet zich veel assertiever opstellen”, vindt ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers.

Mensen kunnen al subsidies krijgen voor het isoleren van hun huis, maar die potjes zijn volgens de politici ‘goed verstopt’ of moeilijk toegankelijk. Zo keert de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis alleen uit als je twee isolerende maatregelen tegelijk neemt. Klaver: “Stel dat je die eerste isolatie al eerder gedaan hebt, dan krijg je de subsidie niet”.

ChristenUnie en GroenLinks roepen het kabinet op om voor de begrotingsbehandeling van binnenlandse zaken in oktober met een uitgewerkt plan te komen waarin de isolatie van woningen naar voren wordt gehaald. Ze vinden het aannemelijk dat er meer geld moet worden vrijgemaakt, maar zij plakken er geen bedrag op.

Coulant met het kwijtschelden van kosten

De twee partijen willen vooral dat het voor lage inkomens aantrekkelijker wordt om te isoleren. Zo moet de overheid coulant zijn met het kwijtschelden van kosten die mensen niet terug kunnen betalen. Voor Segers is een isolatieprogramma ook een manier om het draagvlak voor het Klimaatakkoord te vergroten. “Dat is nu voor veel mensen nog een ver-van-je-bed-show. Terwijl isolatie een eerste stap is naar een duurzame toekomst, waar je bovendien veel voordelen van hebt, zoals een comfortabeler huis en een lagere energierekening.” Hij vindt daarom dat de overheid mensen actief moet benaderen en uitleg moet geven over de mogelijkheden, bijvoorbeeld als zij op het punt staan om te verhuizen.

Volgens Klaver kan een grootschalig isolatieprogramma ook bijdragen aan de werkgelegenheid, die door de coronacrisis onder druk staat. “Mogelijk valt de vraag in de bouw terug door de stikstofproblematiek. Dan is er toch nog genoeg werk en hoeven bouwbedrijven geen mensen te ontslaan.” Nu mensen in technische beroepen hun baan verliezen, bijvoorbeeld op luchthaven Schiphol, ziet de GroenLinks-leider bovendien een kans om mensen om te scholen voor de woningbouw.

Lees ook:

Het huis verduurzamen? Het is vaak goedkoper om helemaal niets te doen

Het loont lang niet altijd om te investeren in een energiezuinige woning, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving.