‘Het meest schrijnende voorbeeld van hoe de overheid het vertrouwen kan verliezen’

“Dit is het meest schrijnende voorbeeld van verlies van vertrouwen in de overheid”, zei VVD-Kamerlid Helma Lodders vanochtend in het Kamerdebat over de kinderopvangtoeslagaffaire. De VVD en PvdA willen van staatssecretaris Menno Snel van financiën weten wat hij wist van het debacle dat bij de Belastingdienst is ontstaan. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer: “Wat heeft u met deze informatie gedaan?”

Ook andere partijen zoals de SP en Denk hebben die vraag aan Snel gesteld in het debat over deze affaire. Het CDA formuleerde het milder: Kamerlid Pieter Omtzigt zei: “Hoe zorgt u ervoor dat er eerder wordt ingegrepen als er fouten worden gemaakt bij de Belastingdienst?” Vanmiddag antwoordt de staatssecretaris.

Aanleiding voor het debat is het interim-rapport van de commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner. Die oordeelde drie weken geleden hard over de Belastingdienst waar Snel de verantwoordelijkheid voor draagt. Donner concludeerde dat de Belastingdienst jarenlang ‘vooringenomen’ handelde bij het vermoeden dat ouders fraudeerden met kinderopvangtoeslag. Terwijl bewijs ontbrak moesten zij tienduizenden euro’s terugbetalen en kwamen in financiële problemen.

Gedupeerde ouders kijken toe op de publieke tribune tijdens het debat met Staatssecretaris Menno Snel van Financien. Beeld ANP

Parlementaire enquête

In het debat oordelen PVV, SP en Denk nu al hard over wat de staatssecretaris er de afgelopen jaren aan heeft gedaan. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en ook oppositiepartij GroenLinks zijn bezorgd over wat er is gebeurd en willen weten hoe Snel de zaak verder aanpakt. Ook de PvdA wacht antwoorden van Snel af.

Denk en de SP willen een parlementaire enquête naar wat er is gebeurd met de kinderopvangtoeslag en hoe de Belastingdienst honderden en mogelijk duizenden ouders dupeerde. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten ‘waren er ambtenaren die het heerlijk vonden om ouders te benadelen’. Zij vindt ook dat Snel, die de fouten al erkende en excuses aanbood, de politieke verantwoordelijkheid moet nemen voor wat er is gebeurd. Pieter Omtzigt van het CDA heeft liever dat Snel ‘verantwoordelijkheid neemt voor de oplossing’ in deze affaire.

Staatssecretaris Menno Snel van Financien tijdens het debat. Beeld ANP

D66 en GroenLinks menen dat de politiek lessen moet trekken uit wat er is gebeurd. De wanhoop van gedupeerde ouders is verschrikkelijk, constateren zij. De bestrijding van fraude had voorrang boven een eerlijke behandeling van burgers. Zij vinden dat de fout niet alleen bij de Belastingdienst ligt en zien een politieke context waarin een klimaat ontstond waarbij de bestrijding van fraude prioriteit had. “Er is te laks opgetreden toen bleek dat dit onschuldige mensen in de problemen bracht”, zei GroenLinks Kamerlid Bart Snels.

Lees ook:

Reconstructie: Menno Snel liep constant achter de feiten aan

Staatssecretaris Snel van financiën zat lange tijd in een ‘tunnelvisie’ bij de affaire rond de kinderopvangtoeslag. De Tweede Kamer wil tijdens het debat van hem weten: waarom trad hij niet eerder op?