Het laatste coronadebat draait om het heropenen van de samenleving, campagnevuurwerk blijft uit

In een week waarin ze elke avond al de degens met elkaar kruisen, staan de lijsttrekkers of hun secondanten woensdagmiddag opnieuw tegenover elkaar. Maar voor de nietsvermoedende kijker is er, los van een enkel stemadvies, tijdens het 33ste coronadebat weinig dat erop wijst dat er over een kleine week al verkiezingen zijn.

Net als in veel verkiezingsdebatten richten veel fractievoorzitters hun pijlen op premier Mark Rutte, maar tot felle debatten leidt het niet. Rutte wordt vooral geïnterrumpeerd door PVV-leider Geert Wilders en Jesse Klaver (GroenLinks). Toch is de premier gauw door de beantwoording van de aan hem gestelde vragen heen. Aan het eind van zijn bijdrage vat hij de suggesties van de Tweede Kamer samen als: “Er is niks waar ik erg van schrik”.

Net als tijdens de campagne zoekt de premier vooral de overeenkomsten met de andere partijen. Als PvdA-leider Lilianne Ploumen in herinnering roept dat het kabinet de virusaanpak in de zomer op zijn beloop liet, memoreert Rutte dat hij dit soort debatten ook met haar voorganger Lodewijk Asscher voerde. Volgens Rutte waren hij en Asscher het uiteindelijk vaak eens. Tegen Ploumen: “Ik probeer nog steeds te zoeken waar we het over eens zijn”.

Veel partijen kijken naar wat er straks weer wél kan

Zo kort voor de verkiezingen kijken veel partijen vooral naar wat er straks weer wél kan, net als het kabinet afgelopen dinsdag tijdens zijn persconferentie. PVV, CDA, D66, Denk en ChristenUnie willen meer mogelijkheden voor de horeca of winkels. De ChristenUnie hoopt dat de kerken met Pasen weer meer bezoekers kunnen ontvangen. Over de dreiging van een derde golf in april gaat het in de Kamer nog maar nauwelijks. Alleen SGP-voorman Kees van der Staaij roept op erover na te denken wat op lange termijn nodig is. “Het kan zijn dat we veel langer te maken hebben met maatregelen. Juist dan komt de proportionaliteit van maatregelen in een ander licht te staan.”

Het is slechts een kanttekening in een debat waarin de meeste partijen al bezig zijn de samenleving te heropenen. Er wordt gegrinnikt als Rob Jetten (D66) ‘beweging’ bij andere partijen signaleert, als het gaat om het invoeren van een vaccinatiepaspoort. Daarmee kunnen mensen die zijn ingeënt of recent negatief hebben getest, meer vrijheden krijgen. Jetten: “Sigrid Kaag drukte vorige week tijdens een verkiezingsdebat nog als enige op de groene knop omdat zij het eens was met een stelling hierover”. Op dat moment was het kabinet al aan het werk aan een voorstel voor zo’n paspoort.

“Het was best een rustig debat”, concludeert Van der Staaij tegen het einde. Hij wordt vermanend toegesproken door Kamervoorzitter Khadija Arib. “We zijn nog niet klaar!”

