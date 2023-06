Het laatst overgebleven oud-Kamerlid van de Boerenpartij is blij met BBB: ‘Ga vooral zo door’

De BoerBurgerBeweging (BBB) is niet de eerste succesvolle partij die opkomt voor het platteland. Al in 1963 kwam de Boerenpartij in de Tweede Kamer. Het laatste nog levende oud-Kamerlid uit die tijd, Nico Verlaan (90), juicht de komst van BBB toe. ‘Wij werden geminacht.’

Toen Nico Verlaan in 1965 voor het eerst naar een vergadering van de Boerenpartij ging, had hij niet verwacht dat hij aan het einde van de avond in het partijbestuur zou zitten. Hij was vooral benieuwd naar het partijprogramma. Er werd die avond een nieuw bestuur gekozen, maar de aanwezigen kwamen erachter dat er alleen maar boeren in het bestuur zaten. En dat terwijl de Boerenpartij ook voor de burgers wilde zijn. “Toen riep iemand een paar rijen voor mij: ‘Maar hier zit een burger!’ En hij wees naar mij,” vertelt de inmiddels 90-jarige Verlaan.

Verlaan was vertegenwoordiger van een bedrijf in koffiefilters en de enige aanwezige in pak “tussen 150 tot tweehonderd boeren op klompen”. Zonder ook maar een woord gezegd te hebben, werd hij in het bestuur van de Boerenpartij gekozen. Twee jaar later werd hij Tweede Kamerlid voor de partij, wat hij tot maart 1971 zou blijven.

Boer Koekoek

De BoerBurgerBeweging (BBB) is dus niet de eerste politieke partij die de belangen van boeren en het platteland probeert te vertegenwoordigen. Van 1918 tot 1933 was er al de Plattelandersbond, en van 1963 tot 1981 zat de Boerenpartij in de Kamer. Dankzij de optredens van haar charismatische leider Hendrik ‘Boer’ Koekoek vergaarde de Boerenpartij veel bekendheid.

Verlaan, het laatste nog levende Boerenpartij-Kamerlid uit die tijd, volgt de politiek nog steeds. Samen met zijn vrouw woont hij op een industrieterrein in Amerongen, waar hij zijn bezoek opwacht bewapend met koffie, mappen en documenten. Hij ziet zowel gelijkenissen als verschillen tussen de Boerenpartij en BBB.

Een duidelijke overeenkomst ziet Verlaan in de aantrekkingskracht van de leiders van beide partijen. “Koekoek was bij ons de enige die de partij kon dragen.” Hetzelfde soort charisma heeft BBB-leider Caroline van der Plas volgens hem ook.

Populistische stijl

Hoogleraar Gerrit Voerman, die onderzoek heeft gedaan naar de Boerenpartij en BBB, onderschrijft de overeenkomst volledig: “Van der Plas is de spil van het succes van BBB, zoals Koekoek dat bij de Boerenpartij was.” Bij beide partijleiders ziet Voerman kenmerken van een populistische stijl, omdat zowel Koekoek als Van der Plas het ‘elitaire Den Haag’ tegenover het ‘volk van het platteland’ zetten. Voerman vindt BBB ook ideologisch gezien populistisch, iets wat de Boerenpartij volgens hem niet was: “BBB wil het volk meer invloed geven door een gekozen burgemeester en via referenda. Dat soort standpunten heeft de Boerenpartij nooit ingenomen.”

Voerman ziet tussen de Boerenpartij en BBB ook overeenkomsten in de manier waarop beide partijen opkwamen in de Nederlandse politiek: “BBB komt op voor de boer door zich te verzetten tegen overheidsbeleid, in dit geval de stikstofregels.” De Boerenpartij kwam in 1963 in de Tweede Kamer door de aandacht die werd verkregen bij de ‘Opstand der Braven’ in Hollandscheveld.

Bij deze ‘opstand’ kwam het tot een botsing tussen boeren en politie. De aanwezige boeren protesteerden in het Drentse dorp Hollandscheveld tegen de uithuiszetting van boeren die weigerden een heffing te betalen aan het Landbouwschap, een overkoepelende organisatie voor landbouworganisaties waarvan het lidmaatschap verplicht was. De protesterende boeren stonden onder leiding van Boer Koekoek. Zij waren, net als BBB, ook tegen overheidsinmenging in de landbouwsector, aldus Voerman.

Ontevreden met overheid

Deze ontevredenheid tegenover de overheid verklaart ook waarom zowel de Boerenpartij als de BoerBurgerBeweging niet alleen stemmen van het platteland kreeg, maar ook uit de steden. Volgens Verlaan kwam dit in het geval van de Boerenpartij door ‘algehele ontevredenheid over allerlei zaken’. Hoogleraar Voerman noemt naast de protesten tegen het Landbouwschap nog een opvallende reden: “Nederland kende tot 1970 een opkomstplicht bij verkiezingen. Veel mensen waren het hier niet mee eens en stemden in 1967 uit protest op de Boerenpartij.”

De Boerenpartij en BBB verschillen volgens de hoogleraar wel in hun positie op het politieke spectrum: “BBB noemt zichzelf een middenpartij.” Voerman ziet dit terug in de standpunten van de partij: “BBB is voor voltooid leven, wat een progressief standpunt is. Tegelijkertijd is ze ook tegen het afschaffen van de bedenktijd voor abortus.” Voerman concludeerde in een onderzoek naar de standpunten van de BoerBurgerBeweging dan ook dat de partij een ‘cocktail van standpunten’ inneemt.

De Boerenpartij was volgens Voerman ‘een onversneden rechts-conservatieve partij’. Op economisch gebied was de partij liberaal, tegen al te veel overheidsinmenging en voor de vrije markt. Dit is ook wat Verlaan aansprak in de partij van Boer Koekoek: “Ik zocht een partij die voor volledige vrijheid was.” Hij zocht dit in eerste instantie bij de VVD, maar daar werd hij uit de partij gezet omdat hij, in zijn eigen woorden, ‘een kritisch lid was’.

Analfabeten in de fractie

De manier waarop Verlaan in het bestuur van de Boerenpartij terechtkwam was tekenend voor de insteek van de partij. Toen hij in 1967 als een van de zeven Kamerleden in de Tweede Kamer kwam, was het doel volgens hem vooral om te protesteren. In de praktijk betekende dit dat de Kamerleden zich niet bezighielden met het lezen van ambtelijke stukken, het houden van fractievergaderingen of het voorbereiden van commissievergaderingen.

“We namen het totaal niet serieus,” grinnikt Verlaan. “Er zaten ook analfabeten in de fractie.” Verlaan had zelf op de mulo (een voorloper van de mavo) gezeten, en werd daarom naar eigen zeggen “gebombardeerd tot de intellectueel van de fractie”. Verlaan moest daarom voor de Boerenpartij naar bijna elke commissievergadering, zonder dat hij precies wist waar het over ging: “We lazen in de krant wat we van bepaalde zaken moesten vinden.”

Nico Verlaan woont samen met zijn vrouw in Amerongen. Beeld Bram Petraeus

Daarin zit volgens Verlaan ook het grootste verschil tussen de Boerenpartij en BBB. De partij van Caroline van der Plas is wel degelijk serieus en is na de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen – waar de partij de grootste werd – een machtsfactor waar de coalitiepartijen rekening mee houden en mogelijk mee gaan samenwerken.

Interne conflicten

De Boerenpartij had deze positie nooit in de Nederlandse politiek en dus hoefden andere partijen minder rekening te houden met de partij van Boer Koekoek. De houding die werd aangenomen tegen de Boerenpartij was veel negatiever, volgens Verlaan: “Wij werden geminacht.” Op dat gebied ziet hij vooral overeenkomsten tussen de Boerenpartij en de PVV van Geert Wilders. Alleen: “Wilders kan daar beter tegen ingaan dan wij dat konden.”

De Boerenpartij hield het niet lang vol in de Tweede Kamer. Vanwege het oorlogsverleden van enkele leden en interne conflicten viel de partij uit elkaar en in 1981 verdween Boer Koekoek als laatste overgebleven Kamerlid definitief uit de Kamer. Nico Verlaan was zelf tot maart 1971 Kamerlid voor de Boerenpartij. Zo’n lot ziet hij niet weggelegd voor BBB: “Van der Plas heeft alles uitstekend voor elkaar.” Ook hoogleraar Voerman ziet de partij niet snel imploderen: “BBB is net als de Boerenpartij, maar ook LPF en FvD, snel opgekomen, maar van der Plas is een minder grillige leider. Dat zie ik niet zo snel fout gaan.” Gevraagd naar een tip voor Caroline van der Plas is Verlaan kort: “Ga vooral zo door.”

