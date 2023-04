‘Het kon dus het mocht’ was jarenlang het motto in Groningen

Aan het begin van het debat met de Tweede Kamer stelt Tom van der Lee het toch maar vast: alle partijen in de Kamer hebben de hoofdconclusie van het rapport van zijn enquêtecommissie onderschreven: dat de belangen van de Groningers bij de gaswinning structureel genegeerd zijn, met rampzalige gevolgen. Van der Lee concludeert ook, nadat hij de hele woensdag naar de Kamer heeft geluisterd: “De Tweede Kamer spreekt uit dat de Groningers toch gelijk hebben gehad.”

Minder gas winnen kon eerder

En daarmee benoemt hij gelijk één van de belangrijkste redenen waarom zijn onderzoekscommissie er moest komen: om de waarheid te vinden. “Het is uniek dat alle bestaande kennis over de gaswinning bij elkaar is gekomen.”

Na het lezen van 10 meter aan documenten, na 69 verhoren en 126 voorgesprekken kreeg de commissie ook nieuwe zaken boven water, zegt Van der Lee. Met als belangrijkste vondst; dat al een paar maanden na de zware beving bij Huizinge in 2012, 20 miljard kuub mínder Gronings gas gewonnen had kunnen worden. Dat deed de overheid niet, volgens Van der Lee vanuit het motto: “Het mocht, dus het gebeurde.”

Minister van economische zaken Henk Kamp

Toch wenst hij de conclusie uit het rapport over de minister van destijds, Henk Kamp, niet aan te scherpen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer had tijdens het debat van woensdag gezegd dat hij zich ‘bedonderd en bedrogen’ voelt, omdat Kamp de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd heeft. Kamp kreeg niet alle informatie van zijn ambtenaren, maar was wél verantwoordelijk. Van der Lee houdt het bij de “ernstige en verwijtbare tekortkoming” uit het rapport. En: “Een politiek oordeel ga ik niet geven.”

Om die reden hield Van der Lee zich ook op de vlakte over premier Mark Rutte, die veel kritiek kreeg vanuit de Tweede Kamer, omdat hij jarenlang hoofdverantwoordelijke was voor de gaswinning en de vastgelopen herstel- en versterkingsoperatie. Volgens Van der Lee heeft de commissie vrij uitgebreid de rol van Rutte behandeld, maar wil zij wegblijven bij oordelen “in termen van geloofwaardigheid, en als-dan-vragen”. Die zouden immers ook leiden tot een politiek oordeel.

Daarom ook wil de commissievoorzitter ook geen parallellen trekken met de toeslagenaffaire, zoals veel Kamerleden doen.

Oordeel aan de Kamer

Uiteindelijk zal de Tweede Kamer het oordeel moeten vellen over de politiek verantwoordelijken. Dat zal vermoedelijk eind mei gebeuren, als het kabinet haar officiële reactie op het debat heeft gegeven. Dan moet het kabinet ook bekend maken hoe het de ‘ereschuld’ aan de Groningers wil inlossen. Voor Van der Lee is die schuld veel breder dan het realiseren van ‘mooie projecten’, of ‘structureel geld’ voor leefbaarheid. “Maar ook hier geldt dat we het niet gedetailleerd hebben ingevuld.” Hij is blij met verschillende voorstellen die al kwamen vanuit Groningen zelf.

Het debat in mei zal zonder de commissie zijn. Vanaf volgende week wordt de enquêtecommissie opgeheven.

Lees ook:

Kamerleden kraken kabinet in debat met enquêtecommissie Groningen

Het kabinet moet het ontgelden bij het debat met de enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Een aantal Kamerleden probeert ook naar de eigen rol te kijken.