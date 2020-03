Het kabinet wil door de Belastingdienst gedupeerde ouders zoveel mogelijk compenseren

Het kabinet wil zoveel mogelijk door de toeslagenaffaire getroffen ouders compenseren, veel meer dan de commissie Donner donderdag adviseerde. Zo’n twintigduizend ouders kunnen mogelijk een vorm van genoegdoening verwachten. Voor veel ouders zal het nog een klus worden om aan te tonen dat hun kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet of teruggevorderd.

Het kabinet trekt ruimhartig de portemonnee. In totaal maakt het 500 miljoen euro vrij om ouders tegemoet te komen. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van financiën spreekt van “een enorme hersteloperatie.”

In december maakte het kabinet al bekend dat het 300 ouders uit de zogeheten CAF 11-zaak rond een Eindhovense kinderopvang zou compenseren. Daar komen nog eens drieduizend ouders bij uit vergelijkbare zaken. Dat is meer dan oud-minister Donner adviseerde. Die had het over zo’n 1800 ouders die “waarschijnlijk of mogelijk vergelijkbaar” zijn met CAF-11. Deze getroffenen krijgen een compensatie voor alle terugvorderingen door de belastingdienst, geleden materiële en immateriële schade en voor de gemaakte invorderings- en proceskosten. Hiervoor maakt het kabinet 30 miljoen euro vrij.

De buitenproportionele hardheid van het stelsel

Daarnaast zijn er nog 17.000 ouders die mogelijk in aanmerking komen voor een regeling. Dat zijn mensen die getroffen zijn door “de buitenproportionele hardheid van het toeslagenstelsel.” Zij krijgen terug wat zij in het verleden disproportioneel terug hebben moeten betalen. Het gaat hier bijvoorbeeld om ouders die de eigen bijdrage aan een opvanginstelling niet volledig voldaan hebben, waarna de toeslag werd stopgezet en zij het eerder ontvangen bedrag terug moesten betalen. In deze categorie vallen ook ouders die buiten hun schuld om geen toeslag meer kregen, bijvoorbeeld omdat hun kinderopvanginstelling malafide bleek. Naar deze groep ouders gaat het grootste deel van de gereserveerde half miljard euro: 360 miljoen.

Donner adviseerde donderdag juist om deze ouders niet te compenseren. Hij erkende dat de ouders “hard zijn geraakt.” Maar dat was allemaal volgens de wet. Die was immers streng. Deze ouders leden in tegenstelling tot die in de CAF-zaken geen financiële schade door “excessieve handhaving” door de dienst Toeslagen.

Deze ouders zullen wel moeten aantonen dat ze onterecht gekort zijn op de kinderopvangtoeslag. Dat kan een probleem zijn. De dienst toeslagen zal de dossiers van ouders die zich melden opnieuw bestuderen. Ook krijgen zij door de overheid een contactpersoon toegewezen. Maar veel ouders hebben de administratie van jaren geleden al niet meer, en ook bij de Belastingdienst zijn veel dossiers verloren gegaan.

Ook ouders en kinderen mogen adviseren over de uitvoering

Om de tegemoetkomingen in goede banen te leiden, zet het kabinet een crisisorganisatie op. Er komen verschillende commissies om die organisatie te adviseren. Ook ouders en kinderen krijgen hierin een rol. Om ouders zo goed mogelijk bij te staan heeft het kabinet ook contact gelegd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor het organisatorische deel van de schadevrijstellingen trekt het kabinet 110 miljoen euro uit.

Alexandra van Huffelen en staatssecretaris Tamara van Ark (sociale zaken) zeggen dat zij “de menselijke maat terug willen” in het toeslagenstelsel. Van Huffelen bood haar excuses aan, zoals eerder ook al haar voorganger Menno Snel, die moest aftreden vanwege het toeslagendossier. Staatssecretaris Van Ark: “Te veel ouders zijn hard getroffen. In het bijzonder ouders met een laag inkomen. Dat treft mij zeer.”

