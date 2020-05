Het kabinet voelt de druk en schetst een uitweg uit crisis

Eerder dan verwacht kondigt het kabinet versoepeling van de strenge coronamaatregelen aan. Premier Mark Rutte wil woensdag avond, na het crisisberaad, bekendmaken hoe de samen­leving de komende maanden stapsgewijs meer lucht en ruimte kan krijgen­­.

In het kabinet wordt gesproken over een ‘routekaart’ tot aan het einde van de crisis, zeggen Haagse bronnen. In die periode zal Nederland de zogeheten ‘intelligente lockdown’ beetje bij beetje loslaten. Dit kan langer dan een jaar duren; het is niet de verwachting dat er nog in 2020 een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar komt.

Gebrek aan perspectief

Er is het kabinet veel aan gelegen om de samenleving enige verlichting van de maatregelen in het vooruitzicht te stellen. De kritiek op Rutte en de andere ministers groeit vanwege het ontbreken van ‘perspectief’. Diverse Europese landen hebben al eerder concrete stappenplannen gepresenteerd hoe ze uit de crisis denken te komen.

Rutte geeft gehoor aan die kritiek. Naar verwachting zal hij woensdagavond vertellen dat contactberoepen, zoals kappers en nagelsalons, als eerste weer de deuren kunnen openen, vermoedelijk volgende week al. Het kabinet wil het middelbaar onderwijs sneller opstarten dan eerder aangekondigd. Musea zouden, onder strikte voorwaarden, weer open kunnen, desnoods gedeeltelijk. Restaurants en cafés krijgen de mogelijkheid om terrassen te openen, mits dat op een verstandige manier gebeurt. Mensen moeten voldoende afstand van elkaar houden en er mag geen drukte rond de horeca ontstaan. Het inzetten van beveiligers is een optie. Het kabinet hoopt dat in de zomer alle vakantieparken en campings weer volledig in bedrijf kunnen zijn.

Wanneer de terrassen en de middelbare scholen weer open mogen zijn, is niet precies duidelijk. Als datum wordt 1 juni genoemd, maar dat is nog niet zeker. Het kabinet heeft daar 's middags, voorafgaand aan de persconferentie, nog beraad hierover.

Aanvankelijk zou het kabinet volgende week meer bekendmaken over eventuele versoepelingen, maar sommige besluiten worden naar voren gehaald. Tijdens een overleg op het Catshuis, afgelopen zondag, is besloten om eerder helderheid te verschaffen over de exitstrategie, ook gezien de aanzwellende kritiek vanuit de samenleving.

Economische schade

Volgens Haagse bronnen ging aan dit besluit een felle discussie vooraf. Premier Rutte en minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) zijn huiverig om de strenge maatregelen los te laten. De ic-bezetting in de ziekenhuizen daalt, net als het dagelijkse aantal geregistreerde coronadoden, maar de situatie blijft precair. Diverse andere ministers, zoals Eric Wiebes (economische zaken) en Wopke Hoekstra (financiën), vinden juist dat het kabinet meer aandacht moet hebben voor de economische schade, om faillissementen en ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.

Rutte zal ook ingaan op de gedragsregels. Het devies blijft om afstand tot elkaar te bewaren, handen te wassen en in de elleboog te niezen en hoesten. Het kabinet denkt er wel over om de richtlijn ‘blijf binnen’ op termijn los te laten en te veranderen in ‘houd afstand, vermijd drukte en blijf binnen bij klachten’. Ook dat past bij de fase waarin Nederland voorzichtig de lockdown verlaat.

Een heet hangijzer blijft het gebruik van mondmaskers in het openbaar vervoer. Het kabinet wil woensdag ook besluiten of mensen in trams, bussen en treinen verplicht deze mondkapjes moeten gaan dragen. Complicerende factor is dat er geen eenduidig advies ligt van het Outbreak Management Team, de groep medische adviseurs waar Rutte zwaar op leunt.

De ov-bedrijven lieten vorige week weten dat zij willen dat het dragen van mondkapjes verplicht wordt. Zij vinden dat een voorwaarde om het openbaar vervoer te kunnen opschalen.

