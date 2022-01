Het kabinet versoepelt de coronaregels flink, maar neemt daarmee wel een gok

Er gloort hoopvol nieuws voor de basisscholen die nu noodgedwongen klassen naar huis moeten sturen vanwege de vele coronabesmettingen. De adviseurs van het Outbreak Management Team (OMT) vinden het verantwoord om de quarantaineregels voor kinderen tot en met 12 jaar te versoepelen. Zij hoeven niet meer thuis te blijven als een gezinslid corona heeft, mits zij zelf geen klachten hebben. En het is volgens het OMT niet meer nodig om hele klassen weg te sturen als er drie of meer kinderen besmet zijn.

Schooldirecteuren vragen al langer om soepeler quarantaineregels, omdat de recordhoge besmettingscijfers de continuïteit van het onderwijs in gevaar brengen. Het kabinet neemt dinsdag een definitief besluit over het OMT-advies, dat dit keer al maandagavond, dus nog vóór de persconferentie van dinsdag openbaar is gemaakt.

Coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht

Al wel duidelijk is dat de samenleving vanaf woensdag voor een groot deel weer opengaat. Door horeca en cultuurinstellingen tot 22:00 uur te openen, versoepelt het kabinet verdergaand dan het Outbreak Management Team (OMT) voorstelt. In de brief aan het kabinet staat: ‘Het OMT adviseert voor nu de avondsluiting niet later te laten ingaan dan 20 uur ’s avonds’. Ook roepen de wetenschappers op om gasten vaste zitplekken te geven en het coronatoegangsbewijs en mondkapjes te verplichten. Die adviezen neemt het kabinet over.

Daarnaast zijn ook evenementen weer toegestaan, en kunnen de betaald voetbalclubs zich opmaken voor de terugkeer van publiek in de stadions. Bij evenementen binnen is een maximum aantal bezoekers van 1250 mogelijk. Buitenlocaties, zoals voetbalstadions, kunnen tot eenderde van de capaciteit gevuld worden.

De extra versoepelingen komen tegemoet aan klachten uit de cultuursector, nadat afgelopen weekend een deel van het OMT-advies al uitlekte. Volgens de bioscoop- en theaterbranche was een sluitingstijd van 20:00 uur onwerkbaar, omdat de meeste mensen pas later naar een voorstelling gaan. De horeca was wel gematigd tevreden met een sluiting om 8 uur ‘s avonds.

De supermarktbranche zegt lege schappen te vrezen

Voor het kabinet is, naast de vraag hoever de besmettingen en ziekenhuisopnames de komende tijd nog zullen gaan oplopen, het meest spannend in hoeverre sectoren of de samenleving zullen vastlopen. Nu al zitten honderdduizenden Nederlanders in quarantaine, omdat zij zelf het virus hebben opgelopen of iemand in hun nabije omgeving besmet raakte.

Onbekend is of er ook voor andere sectoren, behalve het onderwijs, minder strenge quarantaineregels gaan gelden. Al bij de vorige persconferentie waarschuwde minister Kuipers voor ‘ontwrichting in de samenleving’ als te veel mensen thuis komen te zitten. De supermarktbranche zegt lege schappen te vrezen, door personeelstekort, en ook de zorg kampt met uitval.

De zorg gaat het de komende tijd toch al drukker krijgen. Sinds afgelopen weekend groeit het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer. Het is voor het eerst dat de bezetting stijgt, sinds half december, na invoering van de lockdown, een daling werd ingezet. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) spreekt van een ‘omslagpunt’.

Veel jongeren van onder de dertig worden opgenomen

Opvallend is dat de ic-opnames nog wel dalen. Dat sluit aan bij het uit het buitenland bekende beeld: dat patiënten die de omikronvariant van het coronavirus oplopen vaker op de verpleegafdelingen, en minder vaak op de ic’s terechtkomen.

Daarnaast valt in de LCPS-cijfers op dat er veel jongeren van onder de dertig worden opgenomen in de ziekenhuizen. De instroom in die leeftijdscategorie was nog niet eerder zo hoog.

Ondertussen leidt de omikronvariant nog steeds tot ongekende hoeveelheden positieve tests. Maandag werden er 64.757 besmettingen vastgesteld door het RIVM, vergelijkbaar met het aantal van zondag. Maar dit getal ligt in werkelijkheid nog een stuk hoger, omdat het instituut met achterstanden kampt. Het kan om enkele tienduizenden extra positieve tests gaan, verdeeld over een paar dagen.

Het kabinet verwachtte dat de versoepelingen die anderhalve week geleden in gingen, zouden leiden tot een piek van zo’n 80.000 positieve tests per dag. Mogelijk is dat aantal dus al in zicht of zelfs bereikt. Onbekend is hoeveel verder dit nog kan oplopen als het kabinet de nieuwe versoepelingen doorvoert.

