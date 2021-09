Het kabinet trekt miljarden extra uit voor de afhandeling van de toeslagenaffaire

Het demissionaire kabinet trekt opnieuw fors meer geld uit voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. Voor de komende jaren is nog eens 2,2 miljard euro gereserveerd om gedupeerden schadeloos te stellen. In totaal komt de rekening daardoor vooralsnog uit op 5,2 miljard euro, zo schrijft de regering in de Miljoenennota.

Eerder op de dag refereerde de koning dinsdag in de Troonrede ook al aan het lot van de gedupeerden, die ‘letterlijk en figuurlijk onrecht zijn aangedaan’. Volgens de koning is het ‘absolute prioriteit’ om gedupeerden zo snel als mogelijk herstel te bieden.

Nog maar 3330 slachtoffers zijn geholpen

Toch zal het nog jaren duren voordat alle gedupeerden geholpen zijn. Tot nog toe hebben ruim 46.000 mensen zich gemeld als slachtoffer, bijna 20.000 van hen hebben na een eerste toets alvast 30.000 euro aan compensatie gekregen. Maar de Belastingdienst wil iedereen die zich heeft gemeld een zogeheten ‘integrale beoordeling’ geven. Daarvan zijn er tot nog toe slechts 3330 afgerond. Het demissionaire kabinet komt naar verwachting volgende week met een nieuwe aanpak voor de afhandeling, die ervoor moet zorgen dat dit veel sneller zal gaan.

Vooruitlopend op die nieuwe aanpak is alvast extra geld gereserveerd. Daarnaast moet het kabinet nog beginnen met een aanpak voor gedupeerden van andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag. Ook bij de huur- en zorgtoeslag zijn mensen onterecht aangepakt en werden er grote bedragen teruggevorderd.

‘Een kwestie van de hele lange adem’

Bij de kinderopvangtoeslag zijn daarnaast allerlei regelingen opgetuigd voor bijvoorbeeld ex-partners, kinderen, en het overnemen en kwijtschelden van publieke en private schulden van gedupeerden. Vooral het overnemen van schulden loopt in de papieren: het kabinet verwacht voor 930 miljoen euro aan schulden aan publieke instellingen (zoals de Belastingdienst, gemeenten of Duo) over te moeten nemen. Private schulden (denk aan verzekeraars, banken of energiebedrijven) zijn naar verwachting zo’n 540 miljoen euro. Voor kinderen van gedupeerden is 660 miljoen gereserveerd, ex-partners kunnen rekenen op 590 miljoen euro.

Demissionair minister Wopke Hoekstra van financiën erkende dinsdag dat het ‘een kwestie van de hele lange adem’ zal worden om alle gedupeerden te compenseren. “Daar werken we met man en macht aan.” Hij noemde tegenover de NOS de afhandeling van de toeslagenaffaire als hetgeen waar het meest fout is gegaan tijdens het kabinet-Rutte III.

Naast de 5,2 miljard euro aan compensatie en kwijtschelden van schulden, trekt het kabinet ook nog 3,6 miljard euro uit om andere tekortkomingen die door de toeslagenaffaire aan het licht kwamen aan te pakken. Daarvan is 1,4 miljard bestemd voor het verbeteren van de informatiehuishouding bij de Rijksoverheid. De overige 2,2 miljard gaat naar het verbeteren van de dienstverlening aan burgers door de overheid.

