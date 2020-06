Het kabinet trekt anderhalf miljard uit om het openbaar vervoer overeind te houden

Om ervoor te zorgen dat treinen, bussen, trams en metro’s kunnen blijven rijden, gaat het kabinet forse financiële noodsteun geven aan de sector. Er ligt voor het ov anderhalf miljard euro klaar tot het einde van het jaar, zo heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven toegezegd.

Het kabinet wil dat mensen veilig kunnen blijven reizen, en openbaarvervoersbedrijven ondersteunen nu zij door corona veel minder passagiers kunnen vervoeren. Anderhalve meter afstand is verplicht, in treincoupés is daarom de helft van de zitplaatsen afgeplakt.

“Het ov is een essentiële schakel in onze samenleving en dat onderstrepen we met deze vergoeding”, zei de staatssecretaris van infractructuur. “Het openbaar vervoer heeft zich de afgelopen maanden van zijn beste kant laten zien. Zorgmedewerkers werden naar het ziekenhuis vervoerd en ook werknemers van supermarkten, vuilnisophaaldiensten, politie en brandweer kwamen met het ov op hun werk.”

Het kabinet moest met een financieel gebaar komen, omdat het ook veel vraagt van het openbaar vervoer. Per 1 juni moet de normale dienstregeling weer gelden, was het dringende verzoek van het kabinet. Op die vraag om een volwaardige dienstregeling reageerde het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) met een tegenzet: de overheid moet de ov-bedrijven niet de hele rekening laten betalen.

Een nieuwe overheidsingreep in een marktsector

Met de anderhalve miljard euro steun springt de overheid opnieuw een sector te hulp, waar in niet-coronatijden de wetten van de markt gelden. Eerder beloofde het kabinet twee tot vier miljard aan luchtvaartmaatschappij KLM. Het openbaar vervoer krijgt geld, omdat het een vitale sector is. Voor andere vitale sectoren, zoals de zorg, zijn nog geen afspraken gemaakt.

In ruil voor de steun heeft het kabinet aan NS, het stads- en streekvervoer en de Friese Waddenveren gevraagd zelf ook een ‘passende bijdrage’ te leveren. De regeling compenseert vervoerders voor 93 procent van de inkomsten die ze mislopen doordat ze veel minder reizigers hebben. Net als bij andere corona-regelingen gelden er ook voorwaarden: vervoerders keren geen dividend uit en er worden geen bonussen of ontslagvergoedingen aan bestuurders verstrekt.

Lees ook:

Noodlijdend Hema moet nu snel met een oplossing voor zijn schulden komen

Hema verkeert al jaren in zwaar weer. Het kampt met een schuld van 750 tot 800 miljoen euro,en over die schuld moet jaarlijks ruim 50 miljoen euro rente worden betaald. In 2018 nam zakenman Marcel Boekhoorn Hema van Lion over. Hij zou de schuldenlast aanpakken, maar het bedrijf baadt nog altijd in de schulden.