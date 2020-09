Het kabinet tast diep in de buidel om de Belastingdienst te stutten

Dat dit vooralsnog niet snel zal lukken, bleek een maand geleden al toen staatssecretaris Van Huffelen (toeslagen en douane) aankondigde de compensatie van ouders tijdelijk te stoppen. Zij zou pas eind deze maand met een planning komen over wanneer de gedupeerden iets kunnen verwachten.

Uit de miljoenennota blijkt nu dat het kabinet nog altijd verwacht dit jaar 235 miljoen van de in totaal 500 miljoen euro voor gedupeerden te kunnen uitkeren. Dat bedrag omvat zowel de kosten voor het opzetten van de herstelorganisatie, als de daadwerkelijke compensatie aan ouders. Die 235 miljoen euro is 70 miljoen minder dan eerder gedacht – dat bedrag wordt nu doorgeschoven naar 2021 en 2022. Dan moeten alle gedupeerden schadeloos zijn gesteld, blijkt uit de planning.

Bovendien moet het kabinet nog veel meer geld uittrekken om de bredere problemen bij de Belastingdienst aan te pakken. Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Vijlbrief (Belastingdienst) gaat het structureel om 370 miljoen euro per jaar, maar in de eerstkomende jaren is dat bedrag nog flink hoger.

Vanaf volgend jaar wordt er zo’n 230 miljoen euro per jaar uitgetrokken om te voorkomen dat zich nieuwe problemen gaan voordoen in wat de dienst ‘cruciale processen’ noemt. Ook is er jaarlijks tussen de 60 en 80 miljoen euro nodig om de dienstverlening van de Belastingdienst te verbeteren.

Daarnaast wordt er fors geïnvesteerd in Toeslagen – los van de hersteloperatie voor de toeslagenaffaire. Daar is jaarlijks tussen de 130 en 150 miljoen euro nodig om de bereikbaarheid en betrouwbaarheid te vergroten en het onderdeel los te maken van de rest van de Belastingdienst.

