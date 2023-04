Het kabinet reageert op uiterst kritisch rapport over Groningen. Hoe zijn we hier beland?

Premier Rutte reist samen met staatssecretaris Hans Vijlbrief (mijnbouw) af naar het Groningse dorp Garmerwolde om daar een formele reactie van het kabinet te geven, naar verwachting met een zak geld en een stapel maatregelen.

Twee maanden geleden oordeelde de enquêtecommissie dat de decennialange gaswinning rampzalig was voor de Groningers en dat Nederland – met name het kabinet en de NAM – een ereschuld aan Groningen heeft. Bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen en Noord-Drenthe hebben ‘altijd gelijk gehad’, schrijft staatssecretaris Vijlbrief dinsdag in een open brief in het Dagblad van het Noorden.

In de brief kondigt hij vijftig maatregelen aan; welke dat precies zijn komt later deze dinsdag op rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen te staan. Afgelopen donderdag bleek dat het kabinet 20 miljard euro wil vrijmaken voor Groningen, fors minder dan de gevraagde 30 miljard.

Wat ging hieraan vooraf? Dit is wat Trouw eerder schreef:

Op de eerste dag van de parlementaire enquête aardgaswinning publiceert Trouw een terugblik op het hoofdpijndossier. Aan de vooravond van de publicatie van het enquêterapport blijkt in Zeerijp hoe groot de impact is van de aardbevingen en de moeizame versterkingsoperatie.

Vrijdag 24 februari presenteert de enquêtecommissie haar rapport, waarin ze volledig partij kieste voor de Groningers.

Het eindrapport plaatst de Groningse gaswinning weer bovenaan de agenda in Den Haag. Politici maken excuses en Groningers zijn blij met de erkenning. Onduidelijk blijft tot welke acties het rapport zal leiden.

In een open brief noemt staatssecretaris Vrijbrief de conclusies van het rapport van de enquêtecommissie hard. ‘Dit is onze laatste kans om het beter te doen. Om recht te doen aan jullie verdriet en pijn’, zo schrijft hij. Hoe het kabinet dat precies wilt gaan doen, blijkt dinsdagmiddag.