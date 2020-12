Het kabinet piekert over de compensatie van toeslag-ouders

Snelle en ruime compensatie voor de getroffen ouders staat vrijwel zeker bovenaan het lijstje beslissingen die het kabinet moet nemen over het debacle met de kinderopvangtoeslag. Die kwestie lag dinsdagmiddag in het Catshuis nog eerder op tafel dan de vraag of het aftreden van ministers of het hele kabinet het antwoord moet zijn op de harde conclusies van de parlementaire commissie-Van Dam. Het kabinet gaat ouders mogelijk toch een vast bedrag geven voordat het hele individuele dossier is bekeken, zo meldde de NOS dinsdagmiddag.

Het kabinet staat onder grote druk om snel een oplossing te vinden voor de compensatie van getroffen ouders. Een jaar geleden, toen de vorige staatssecretaris van financiën aftrad, werd in de Tweede Kamer al gevraagd om tempo. Tot op heden zijn in juli 108 ouders gecompenseerd en in december nog eens 430. In totaal hebben naar schatting 27.000 ouders een terugvordering voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst gekregen. Daarvan zijn er nu 9000 bekend bij de dienst. Ondanks het aantrekken van 400 ambtenaren om de problemen op te lossen, zit er weinig schot in de zaak.

Het ministerie van financiën bekijkt alle zaken van getroffen ouders stuk voor stuk. “Iedere situatie is weer anders”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Veel ouders worden onvoldoende geholpen met het overmaken van geld. “Financieel herstel is niet genoeg. Ouders hebben vaak ook andere problemen. Ze zitten in een traject voor schuldhulpverlening of hebben andere huisvesting nodig. Wij kijken naar het complete pakket. De planning is nu dat de komende drie maanden nog 1500 ouders worden geholpen en in de drie maanden daarna 3000. Eind volgend jaar is voor alle ouders de schade gerepareerd.”

Staatssecretaris Van Huffelen wees vorige week de suggestie af

Omdat is gekozen voor een individuele benadering wees Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van financiën, vorige week een suggestie van de PvdA af. Kamerlid Henk Nijboer stelde voor om alle ouders een vast bedrag te bieden. Ouders zijn vrij om dat te accepteren of af te wijzen. De eerste groep is direct geholpen en met de laatste groep moet de Belastingdienst alsnog om de tafel. Van Huffelen zei vorige week nog dat deze methode niet werkt, omdat veel ouders te maken hebben met schuldeisers die het geld onmiddellijk opeisen. Ook dat probleem moet worden opgelost, benadrukte zij.

Toch zit de individuele benadering ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dwars. Nog voordat hulp echt aan de orde is, kijkt het ministerie nu of ouders ten onrechte zijn beschuldigd van ‘opzet en grove schuld’. Omtzigt wil deze stap schrappen, want Van Huffelen zelf geeft aan dat die beschuldiging in 94 procent van de gevallen onterecht is. Het besluit dat de ouders ‘opzet en grove schuld’ is aan te wrijven, moet nietig worden verklaard, vindt hij. Dan kan het ministerie van financiën zich onmiddellijk richten op het uitbetalen van geld en verlenen van praktische hulp.

Het kabinet kan bijna niet anders dan snel actie ondernemen. Het debacle is zo groot dat de ministers en staatssecretarissen niet langer kunnen aarzelen. Er zijn vragen: welke andere getroffen burgers melden zich nog, eventueel bij andere overheidsinstanties en kan dit leiden tot een megaclaim? Eerder kregen de ouders al 750 euro kerstbonus als voorlopige geste, maar nu wordt een daad gevraagd met een grotere betekenis.

Lees ook:

De commissie wilde geen conclusies trekken, maar deed dat toch. En snoeihard

Informatie werd willens en wetens achtergehouden voor de rechter, de Tweede Kamer en de media. Hierdoor liet een oplossing veel langer op zich wachten.