Het kabinet neemt een gok met het asielakkoord: politiek en juridisch wankel

Terwijl de VVD-fractie viert dat er een ‘goede eerste stap’ is gezet in de beperking van de komst van asielzoekers, noemt coalitiepartner ChristenUnie het opschorten van het recht op gezinshereniging ‘pijnlijk’. De leden van de ChristenUnie hebben een extra ledenvergadering afgedwongen over het onderwerp. De grootste en de kleinste coalitiepartij laten zien hoe de Tweede Kamer uiteenvalt in tegenovergestelde visies. Waar de ene helft klaagt dat het kabinet zijn morele kompas kwijt is, wil de andere het liefst een veel strenger asielbeleid.

ChristenUnie, en in mindere mate coalitiepartner D66, is in een spagaat beland nu er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor een strenger asielbeleid. Dus wijst ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder erop dat het opschorten van het recht op gezinshereniging weliswaar ‘pijnlijk’ is, maar dat er ook veel goeds aan zit te komen, zoals de afspraak dat er snel veel meer flexwoningen komen voor vluchtelingen.

Ceder weet dat, als het aan de VVD-fractie ligt, de grenzen tijdelijk helemaal dichtgaan voor asielzoekers. En hoewel dat juridisch gezien nagenoeg onmogelijk is, kan dit in de politieke arena wel. De grootste coalitiepartner pleit al langer voor een tijdelijke asielstop, en zal daarin voldoende steun vinden van partijen die vinden dat de grenzen nooit meer open hoeven.

Geitenpaadje langs de regels

Politiek gezien zijn de maatregelen al een wankel bouwwerk, juridisch zijn ze dat ook. De wet schrijft voor dat vluchtelingen hun gezin mogen laten overkomen. Het kabinet beargumenteert dat die mogelijkheid niet verdwijnt, alleen tijdelijk wordt opgeschort. Het is een geitenpaadje langs de regels, waarvan twijfelachtig is of een rechter erin mee zal gaan.

De vraag is ook of het kabinet dat op dit moment erg vindt. Het doel van alle vrijdag aangekondigde maatregelen is namelijk vooral: tijd kopen.

Staatssecretaris Eric van der Burg van asielzaken dient na het Kamerreces een wet in die het makkelijker moet maken asielzoekers eerlijk over Nederland te verdelen door gemeenten tot opvang te verplichten. Die wet kan op zijn vroegst in 2023 ingaan, terwijl er op dit moment honderden asielzoekers op straat slapen.

Vandaar dat maandag werd aangekondigd dat er bij de militaire kazerne bij Zoutkamp een locatie komt voor vijfhonderd tot zeshonderd asielzoekers die zich hebben gemeld bij de IND in Ter Apel. Vandaar ook de drie gigantische cruiseschepen die onderweg zijn naar Nederland, en de beslissing om de mogelijkheid tot gezinshereniging op te schorten.

Gemeenten verzetten zich

Dat zijn allemaal tijdelijke oplossingen. Van der Burg hoopt dat de nieuwe wet ervoor gaat zorgen dat er over een half jaar of een jaar, als al die tijdelijke locaties moeten sluiten en de gezinshereniging weer op gang komt, voldoende fatsoenlijke asielzoekerscentra zijn in het land.

Of dat lukt is twijfelachtig. Ten eerste omdat zijn wet eerst nog door beide Kamers moet. En ten tweede omdat sommige gemeenten zich met alles wat zij in zich hebben verzetten tegen de komst van asielzoekers.

De gemeente Tubbergen heeft al aangekondigd naar de rechter te stappen. Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) kocht in de Overijsselse plaats een hotel om asielzoekers in te laten wonen. Als het kabinet hiervoor een vergunning toekent, zal het de gemeenteraad passeren. Het kort geding dat het Coa aanspande, omdat de vorige eigenaar van het hotel na heftige protesten in het dorp onder de verkoop uit wilde, won het Coa maandagmiddag.

Verwachte piek in 2024

Ook in de Noordoostpolder, waar een tweede aanmeldcentrum moet komen om Ter Apel te ontlasten, gaat de gemeenteraad niet zonder slag of stoot akkoord met de dwang die het kabinet aankondigt om dat mogelijk te maken.

Daarbij moet het kabinet er ook rekening mee houden dat al die moeders, vaders en kinderen die tot eind 2023 niet naar Nederland mogen komen, dat in 2024 alsnog gaan doen. Of de al door Nederland erkende vluchtelingen dan allemaal een woning hebben is lang niet zeker, wat betekent dat die piek in de instroom ook zal moeten worden opgevangen in de asielzoekerscentra.

Lees ook:

Open inloop in Nederland? Dat moeten we terugdringen, vindt de staatssecretaris van asiel

Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) wil niet alleen de schrijnende taferelen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel oplossen. ‘We zullen naar een totaal andere manier moeten om de zaken te regelen.’