‘Het kabinet lobbyt voor Dijsselbloem als nieuwe directeur van het IMF’

Minister van financiën Wopke Hoekstra zei vrijdag voorafgaand aan de ministerraad dat Nederland één kandidaat heeft. Om wie het gaat, wil hij niet hardop zeggen. “Ik wil er alles aan doen dat degene die we hebben - en die ook echt goede kaarten lijkt te hebben - dat we diens kaarten nog verder verbeteren. Ik kan daar niet verder over speculeren want dan help ik de kansen van de Nederlandse kandidaat gewoon niet verder. En dat is nou juist wel de bedoeling.”

Volgens bronnen rond de coalitie gaat het om Jeroen Dijsselbloem. De minister van financiën in het kabinet Rutte-II was destijds ook voorzitter van de Eurogroep. Daar werd hij dusdanig gewaardeerd, dat hij ook na zijn ministerschap nog enige tijd mocht aanschuiven als voorzitter te midden van zijn voormalige collega’s uit andere landen die de euro gebruiken. Dijsselbloem werkte in deze rol al nauw samen met het IMF tijdens de Griekse schuldencrisis.

Het is gebruik dat de directeur van het in Washington gevestigde IMF een Europeaan is. Onder een al decennia geldende informele deal leveren de Verenigde Staten in ruil daarvoor de directeur van de Wereldbank. Andere landen hebben wel kritiek op deze uitruil, maar tot nu toe wisten de VS en Europa de rijen gesloten te houden.

Voorkeur voor Europees vasteland

De lobby is dan ook vooral een onderhandelingsproces tussen Europese landen. Een woordvoerder van het Franse ministerie van financiën zei deze week dat Parijs vooral de ‘consensus rond één Europese naam’ belangrijk vindt.

Dijsselbloem is niet de enige Europese kandidaat die rondgaat. Directeur van de Engelse Bank Mark Carney wordt bijvoorbeeld veelvuldig genoemd in internationale media. Tegen hem zou wel pleiten dat hij opgroeide in Canada, een paspoort van dat land heeft, en daar ook de Canadese Bank leidde. Volgens persbureau Reuters ziet Frankrijk zijn mogelijke benoeming als een gevaarlijk precedent. Het zou een opmaat kunnen zijn naar de benoeming van IMF-directeuren die helemaal niet Europees zijn. Parijs zou dan ook de voorkeur geven aan een kandidaat uit het Europese vasteland.

Hierbij doen verschillende namen de ronde. Eén is die van Margrethe Vestager. Zij was de afgelopen jaren Eurocommissaris voor mededinging, en zal in beginsel ook terugkeren in de nieuwe Europese Commissie. Een andere veel genoemde kandidaat is de Bulgaarse Kristalina Georgieva. Zij was in het verleden Eurocommissaris, en vervult nu een hoge functie bij de Wereldbank.

