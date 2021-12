Het kabinet kreeg een lesje nederigheid en kijkt nu naar de lange termijn

Opnieuw gaat Nederland de feestdagen op anderhalve meter tegemoet. Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kondigden tijdens een persconferentie dinsdagavond aan dat Nederland nog zeker een maand in de avonduren op slot zit. Verdergaande ingrepen zijn allesbehalve uitgesloten: de zichtbaar vermoeide bewindslieden toonden zich uitermate somber over de opkomende omikronvariant.

Hoewel de golf van de deltavariant definitief over zijn hoogtepunt heen lijkt, baart de nieuwe mutatie van het coronavirus het kabinet grote zorgen. Premier Mark Rutte: “Er is echt reden tot zorg, en grote voorzichtigheid”. Hij is geschrokken door de enorme toenames van de besmettingen in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen. Later deze week brengt het Outbreak Management Team (OMT) een extra advies uit over omikron. Het kabinet sluit nieuwe beperkingen om het virus af te remmen niet uit.

Geen garantie dat de scholen na de kerstvakantie weer opengaan

Vanwege omikron, en om te voorkomen dat het deltavirus zich tijdens de kerstdiners verder kan verspreiden, vervroegt het kabinet de kerstvakantie met een week. Dat gaat tegen eerdere toezeggingen in dat de scholen voortaan zouden worden ontzien vanwege de grote schade voor de leerlingen. Ook kan Rutte niet garanderen dat de scholen na de kerstvakantie weer opengaan. “Met de onzekerheden die er zijn over de omikronvariant kan ik dat niet.”

Om de weerbaarheid tegen het virus te vergroten, versnelt het kabinet de boostercampagne. Alle volwassenen moeten in de tweede helft van januari een derde prik gekregen kunnen hebben. De Jonge noemt dit absoluut noodzakelijk om de afweer op te krikken. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de afweer die door eerdere vaccinaties is opgebouwd vaak onvoldoende helpt tegen de omikronvariant. Om die miljoenen boosterprikken tijdens de komende maand te zetten, helpen onder meer Defensie, studenten geneeskunde en het Rode Kruis mee.

Nu Nederland een tweede kerst met beperkingen tegemoetgaat, blijken eerdere aannames over het coronavirus van het kabinet te rooskleurig. Bij veel kerstdiners zullen de gedachten teruggaan naar vorig jaar, toen er een lockdown gold waardoor ook toen een etentje met de hele familie er niet in zat. Het kabinet hoopte dat nieuwe beperkingen dit jaar niet meer nodig zouden zijn als het merendeel van de bevolking gevaccineerd zou zijn. Maar de deltavariant bleek te gemakkelijk door de afweer heen te breken.

Virus geeft Rutte en De Jonge een lesje in nederigheid

De afgelopen maanden waren daarom een les in nederigheid voor Rutte en De Jonge. Niet langer durven zij de verwachting uit te spreken dat het coronavirus binnen nu en enkele maanden of een jaar bestreden is. De Jonge: “Corona blijft onder ons en we zullen ermee moeten leren leven”.

De komende tijd wil het kabinet strategieën voor de lange termijn en voor de komende jaren presenteren. Onderdeel daarvan is het aanpassen van de werkwijze en de capaciteit van de ziekenhuizen. Het kabinet overweegt gespecialiseerde covidziekenhuizen, zodat andere instellingen meer ontlast worden. Ook zoekt het kabinet naar manieren om de intensive care op te schalen.

Winters zullen er vermoedelijk anders gaan uitzien dan voorheen. Nederlanders zullen zich moeten instellen op carnaval in de zomer, of een winterstop voor sportcompetities in plaats van een zomerstop. De Jonge: “Het uitgangspunt wordt om de samenleving zo open mogelijk te houden”. Maar stampvolle cafés tijdens carnaval of bomvolle stadions zitten er mogelijk de komende jaren niet meer in. “We willen de komende jaren beter kunnen leven dan deze winter. Maar dat betekent dat we tussen moeilijke en nog moeilijkere opties moeten kiezen.”

Avondsluiting blijft nog een maand Het kabinet kondigde weinig nieuwe maatregelen aan. De belangrijkste is dat de kerstvakantie op basisscholen een week eerder begint. Scholen wordt gevraagd op 20 december of uiterlijk 21 december te sluiten. Ook de buitenschoolse opvang gaat dicht, maar die mag de week daarna weer open. – Als het kan, mogen scholen afstandsonderwijs aanbieden. Dit is niet verplicht. - Het kabinet wil de boostercampagne versnellen: elke 18-plusser moet uiterlijk in de tweede helft van januari een boostershot aangeboden krijgen. – Het dringende advies blijft om maximaal vier volwassen personen thuis uit te nodigen. Ook tijdens kerst en oud en nieuw. – De sluiting van alle openbare plekken vanaf 17 uur ’s middags blijft nog zeker tot en met vrijdag 14 januari gelden. Ook amateursport is na dit tijdstip niet toegestaan. Topsport wel, maar hierbij is geen publiek toegestaan. – Alleen essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen mogen langer openblijven, tot 20.00 uur ’s avonds. Advocatenkantoren, notarissen, artsen en fysiotherapeuten mogen hun gebruikelijke openingstijden aanhouden. – Het kabinet trekt 4,4 miljard extra uit als tegemoetkoming aan door de maatregelen getroffen ondernemers.

