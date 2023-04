Het kabinet krabbelt weer iets op, dankzij het klimaat

Gestruikeld over de eigen benen, onmachtig, niet in staat om nog maar iets voor elkaar te krijgen. Aan negatieve beeldvorming had het kabinet-Rutte IV de afgelopen weken geen gebrek. Door eigen toedoen lag de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie verdwaasd in een greppel en kon er niet meer uitklimmen.

Maar de noodzaak om alsnog in beweging te móéten komen, heeft iets in gang gezet. Het kabinet presenteerde deze week grote besluiten over zowel herstel na de gaswinning in Groningen als over een veel concreter klimaatbeleid. Ook gaten in de begroting zijn gedicht.

Vrij soepel is de coalitie eruit gekomen, al was het onder druk van een deadline. En het kostte onderhandelingen tot in de nachtelijke uren. Rutte IV is uit de greppel gekropen, de brandnetelblaren nog vers op de huid. Voor het eerst sinds tijden kunnen de vier partijen weer melden dat ze het ergens over eens zijn en dat er concrete plannen klaarliggen in slepende kwesties. Bij de achterbannen van ChristenUnie en D66 klonk in de eerste reacties opluchting, en in het geval van de sociaalliberalen zelfs wat triomfalisme.

Eensgezind is de nieuwe toon

Ook bij VVD en CDA is het klimaat het groene thema dat het nieuwe elan moet brengen. Zo verdeeld als de coalitie voorlopig nog wel blijft over stikstof, zo eensgezind is de nieuwe toon over klimaat. VVD en CDA twijfelen niet meer aan de doelen, hooguit was er interne discussie hoe groot de schep erboven op moest zijn.

Het is precies het soort elan waarnaar het kabinet naarstig op zoek is nadat Rutte IV begin april nog een motie van wantrouwen om de oren kreeg van vrijwel de voltallige oppositie. Het kabinet ligt intern overhoop – nog steeds – over stikstof.

Ruttes blijdschap dat er ook positief nieuws is, is groot. Op zijn persconferentie stond hij vergezichten te schetsen van een duurzame economie waarbij Nederland op bepaalde terreinen ‘het eerste land in de wereld kan zijn’ bij het terugdringen van broeikasgas. “Moet je je voorstellen!”, riep hij vol geestdrift. Het kabinet trekt 28 miljard uit om te kunnen garanderen dat de afgesproken klimaatdoelen worden gehaald.

Hoe eensgezind de coalitie is, is aan Rutte woordkeus te horen. Hij heeft het begrip ‘klimaatrechtvaardigheid’ omarmd, tot vreugde van klimaatminister Rob Jetten (D66). De coalitie wil én een groene transitie én dat alle Nederlanders daarin kunnen méékomen. De partijen vonden elkaar juist op dit punt, zeggen ze. Het grootste deel van de rekening moet bij bedrijven komen te liggen.

Forse aanpassing van de begroting

De coalitie móest deze week wel knopen doorhakken. Deadlines, politiek soms verguisd, werkten hier bij uitstek. De miljarden voor Groningen en klimaat betekenen een forse aanpassing van de begroting. Minister van financiën Sigrid Kaag (D66) had besluiten nodig, op tijd voor de Voorjaarsnota. Zo had ze een stok achter de deur. Ook zijn gaten in de begroting gedicht, maar zonder dat er bezuinigd wordt op bijvoorbeeld het eigen risico in de zorg of het armoedebeleid.

Wel besluit het kabinet, bleek vrijdag uit de Voorjaarsnota, scherp aan de wind te zeilen met de Europese begrotingsregels. De staatsschuld zal in 2028 zijn opgelopen van de huidige 501 miljard, naar 685 miljard euro. Dat is 4 procent verwijderd van het Europese schuldenplafond van 60 procent van het binnenlands product. Woensdag werd al bekend dat de Stap-subsidie geschrapt wordt en dat de gratis kinderopvang wordt uitgesteld.

De coalitie krabbelt dan wel overeind, maar het kabinet houdt nog steeds een dieper vertrouwensprobleem. Bij het herstel van de relatie met Groningen is de grote doorbraak uitgebleven. Achter een tafeltje in een zaaltje vol gedupeerden had premier Rutte het over een ‘laatste kans om het goed te doen’. De sessie oogde stroef. Alleen minister Hans Vijlbrief wordt nog enigszins vertrouwd door de Groningers.

Hij was toch de premier?

Rutte gebruikt in Groningen precies dezelfde woorden als bij de doorstart van het kabinet in 2021. Vertrouwen herwinnen kan alleen ‘door het in de praktijk zichtbaar te maken’. Ook nu weer was dat bedoeld als deemoedig gebaar, van een kabinet dat weet dat veel dossiers zich maar voortslepen zonder dat er schot in komt. In Groningen vermeed de premier te spreken over zijn eigen regie in de jaren na de aardbevingen. Rutte zei alleen in algemene zin dat ‘de machine van de gaswinning is doorgedenderd’, wat tot schampere reacties leidde bij bewoners: hij was toch de premier?

De Groningers vinden de 22 miljard die het kabinet aanbiedt, te weinig. Volgens hen is er meer nodig om de ereschuld in te lossen. Maar geld is niet eens de belangrijkste kwestie. Het kabinet kampt met het verdwenen geloof dat de overheid zijn eigen beloftes kan nakomen. De Raad van State gaf vorige week nog een klemmend advies aan het kabinet: beloof alleen dingen die je waar kunt maken, en anders niet.

Sowieso wachten er snel nieuwe politieke confrontaties tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Half mei staat de premier tegenover een zeer kritische Tweede Kamer als de parlementaire enquête over de gaswinning politiek naar een conclusie gaat. Dan onderhandelen Rutte, Kaag, Hoekstra en Schouten ook weer verder over migratie en asiel. En stikstof.

Lees ook:

Klimaatbeleid loopt tegen grenzen aan

Met een nieuw klimaatpakket maakt Nederland in een keer de benodigde inhaalslag, zegt het kabinet. Zijn de doelen haalbaar?

Wat wil Sigrid Kaag?

Deze week komen alle lijntjes samen bij D66-vicepremier Sigrid Kaag, die over de begroting gaat én namens D66 onderhandelt over bijvoorbeeld het klimaat. Hoe onderhandelt Kaag voor haar partij?