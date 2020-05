Het kabinet houdt al rekening met het zwartste economische scenario

Eerst maar eens afwachten, vindt het kabinet over de eerste cijfers over een krimpende economie. “Er valt nog geen zinnig woord over te zeggen hoe het verder gaat dit jaar en volgend jaar”, zegt minister van economische zaken Eric Wiebes.

Het kabinet houdt al lang rekening met zwarte scenario’s als gevolg van de corona-epidemie. De economie is door de eerste twee weken van de coronamaatregelen meteen al 1,7 procent gekrompen, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van het CBS.

Een ‘frontale botsing’ noemt het CBS het, maar het is een botsing waarvoor het kabinet al bezig is de extra airbags op te blazen. De komende weken beginnen de eerste onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar. Er komen deze kabinetsperiode geen bezuinigingen, heeft minister Hoekstra van financiën al verzekerd. “Wij hebben steeds gezegd, dit is het verkeerde moment om ook nog eens met bezuinigingen door te komen. Dat is een van de lessen van de vorige crisis.”

Een astronomisch bedrag

Bij het kabinet liggen vier scenario’s klaar voor de rest van het jaar, voor hoe de economie zich ontwikkelt als het land nog maanden of langer voor een deel op slot blijft zitten. De schade daarin wordt geschat tussen de 1,7 en 7,7 procent economische krimp. Rekening wordt voorlopig gehouden een ander, ook al inktzwart scenario, van het Internationale Monetaire Fonds: een krimp van 7,5 procent. Daarop wordt alles voorbereid.

Geld om de eerste klappen op te vangen, is er. Voor de lopende begroting wordt nu al rekening gehouden met een tekort van minstens 92 miljard euro, bleek onlangs. Een astronomische bedrag, voor een land dat vorig jaar nog een klein overschot had, en waar minister van financiën Wopke Hoekstra dit voorjaar nog een heel ander probleem had: wat kon het kabinet eens gaan doen met de enorme financiële voorspoed? De ruimte wordt nu gebruikt voor de bestrijding van de coronacrisis.

Het tekort van 92 miljard euro op de lopende begroting zal nog groter worden door het nieuwe steunpakket voor noodlijdende bedrijven dat nodig is. Vanaf 1 juni wil het kabinet opnieuw bedrijven gaan helpen de coronacrisis te doorstaan. Het eerste steunpakket kostte al 20 miljard.

De rest is nog één groot vraagteken. “Gezond blijven, veilig werken en zoveel als mogelijk weer aan de gang”, vat minister Wiebes samen hoe het kabinet voorlopig nog bezig is met puur crisismanagement. Hoe zwaar de botsing uiteindelijk wordt, zal pas in de loop van het jaar duidelijk worden. De moeilijke keuzes komen tijdens de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer, en zullen vooral bij de volgende kabinetsformatie in alle hevigheid op tafel komen.

