‘Het kabinet heeft met die Pfas-norm geen fout gemaakt’

De klacht van bouwers en werkgevers dat het kabinet niet voldoende vaart maakt voor de bouwsector, begrijpt Stientje van Veldhoven maar al te goed. “Ik snap die oproep. Elke dag of week dat er geen werk is en dat machines stilstaan, worden de problemen groter. We moeten voorkomen dat mensen stilzitten en orderportefeuilles leegraken.” Vandaag zal de staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat die boodschap herhalen op het Malieveld in Den Haag, als ze de protesterende bouwers toespreekt.

Alsof ze wil tonen dat het kabinet echt niet op de handen zit, liet Van Veldhoven gisterochtend weten dat zij voor 1 december een nieuwe norm wil hebben voor Pfas. De regelgeving rond deze schadelijke chemische stoffen is een van de belangrijkste redenen voor de demonstratie vandaag. Bouwers vrezen crisis en faillissementen, doordat zij nauwelijks kunnen bouwen zolang de strenge norm in stand blijft.

Van Veldhoven wil van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zo snel mogelijk een nieuwe ‘achtergrondwaarde’ hebben voor bouwgrond. Uitgangspunt van het beleid is dat grond bij bouwprojecten niet vuiler mag worden dan voor aanvang van de werkzaamheden. Als niet bekend is hoe vies de grond onder een bouwplaats is, gaat het Rijk uit van de door meetapparaten laagst waarneembare hoeveelheid Pfas: 0,1 microgram per kilogram. “Uit voorzorg.”

Door die norm, zegt Van Veldhoven nu, is de bouwsector in de problemen gekomen. “Er bleek Pfas op veel meer plekken in de grond aanwezig dan iedereen dacht.” De stoffen, die vrijkomen in chemische productieprocessen en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn, worden vrijwel overal in de bodem aangetroffen en ook in het menselijk lichaam. Daardoor wordt de benedengrens van 0,1 microgram vrijwel overal bereikt. Van Veldhoven: “Daarom weerspreek ik dat het kabinet een fout heeft gemaakt of de norm te streng heeft gesteld. Deze grens vloeit voort uit de wet. Als de meetapparatuur minimaal 0,5 microgram had kunnen aantreffen, dan was dat de achtergrondwaarde geweest.”

Metingen

Het RIVM doet op dit moment metingen door het hele land, om vast te stellen hoeveel Pfas er in de grond aanwezig is. Op basis daarvan kan een nieuwe norm worden vastgesteld en kan de bouw weer op gang komen. Die nieuwe grens zou er volgend jaar zomer moeten liggen, maar Van Veldhoven vindt het onverantwoord om de bouw zo lang te laten wachten.

Daarom wil zij dat er voor 1 december een nieuwe norm is. Het RIVM kan een nieuwe grenswaarde leveren die gebaseerd is op het gemiddelde van de metingen tot dan toe. Van Veldhoven: “We gaan maximaal op zoek naar de ruimte om de bouw weer op gang te krijgen.”

Vanaf december zal de norm elke keer weer worden aangepast, op basis van de dan gedane metingen. Die kan voor bepaalde regio’s dus soepeler of juist strenger worden. Van Veldhoven zal de bouwers vanaf het podium daarom niet voorhouden dat het probleem snel is opgelost. “Daar moeten we eerlijk over zijn. Ik ga geen beloftes doen die ik niet kan waarmaken.”

