Het kabinet heeft bijna een dagtaak aan het aanbieden van excuses

Sorry seems to be the hardest word, zong Elton John ooit. Vooral voor politici lijkt het aanbieden van excuses soms een loodzware opgave. Als ze iets doms hebben gezegd of gedaan en de buitenwereld vervolgens excuses eist, dan komen ze vaak niet verder dan een knarsetandend ‘Ik betreur de ophef’. Daarmee zeggen ze eigenlijk dat niet zij, maar de buitenwereld dom is geweest door zo hysterisch te reageren.

Als het om grotere gehelen gaat, zoals ‘het kabinet’ of ‘het koninkrijk der Nederlanden’, buitelen de excuses de laatste jaren over elkaar heen. Het hele excuusveld overziend, vraag je je af of het niet eens tijd wordt voor een staatssecretaris voor excuses.

Het blijkt makkelijker te zijn om ‘sorry’ te zeggen namens een collectief dan namens jezelf. Toch maakt dat de excuses niet eenvoudiger, zoals we de afgelopen week zagen met de ophef over de Nederlandse slavernij-excuses. Daarover is nog veel onduidelijk, maar één ding staat vast: dit moet de grote knaller worden in een lange reeks van kabinetsexcuses voor dingen die in het verleden niet helemaal goed zijn gegaan.

Van Rawagede tot alle misstanden

Neem Indonesië. In december 2011 bood Nederland – in de persoon van ambassadeur Tjeerd de Zwaan – excuses aan voor het bloedbad dat Nederlandse militairen in 1947 aanrichtten in het dorp Rawagede.

In maart 2020 pakte koning Willem-Alexander het grootser aan. Tijdens een staatsbezoek aan Indonesië bood hij excuses aan voor alle misstanden tijdens de koloniale periode en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd van na de Tweede Wereldoorlog.

Twee maanden eerder had premier Rutte in Amsterdam verontschuldigingen aangeboden voor ‘het overheidshandelen’ tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij doelde daarbij vooral op ‘de bittere consequenties van registratie en deportatie’ tijdens de Jodenvervolging.

Van recenter datum is het donkere hoofdstuk dat Srebrenica heet, de moslimenclave die in 1995 onder toeziend oog van Nederlandse Dutchbat-militairen werd overrompeld door het Bosnisch-Servische leger.

Dit jaar kwamen er op twee plekken kabinetsexcuses: in juni klonk het e-woord uit de mond van Rutte, bestemd voor de Dutchbat-veteranen. Een maand later sprak defensieminister Ollongren in Bosnië-Herzegovina de ‘diepste excuses’ uit tegenover de nabestaanden van de genocide onder de Bosnische Moslims.

Lodewijk Asscher en de toeslagenaffaire

De vergelijking met zulke (oorlogs)tragedies gaat mank, maar de laatste jaren zijn er ook misstanden in Nederland zelf geweest die opeenvolgende kabinetten tot knievallen hebben gedwongen. Als dieptepunt geldt de toeslagenaffaire. Daarvoor bood Lodewijk Asscher, minister van sociale zaken in Rutte II, in december 2020 al zijn excuses aan, een maand voordat het hele kabinet-Rutte III erover viel. Overigens was Asscher toen Kamerlid, waardoor hij niet namens het kabinet sprak.

Opvallend was dat de PvdA’er het collectieve overheidsfalen wel degelijk betrok op zichzelf. “De constateringen over mijn eigen rol hierin zijn pijnlijk en vervullen me met schaamte.” Waar zie je dergelijke ootmoed nog, tegenwoordig.

Een klein jaar later kregen tweehonderd gedupeerden een ‘persoonlijke’ excuusbrief van Rutte en staatssecretaris Van Huffelen.

Bijzonder waren de verontschuldigingen die voormalig minister Van Engelshoven een jaar geleden aanbood voor de oude Transgenderwet (1985-2014). De voorwaarden daarin voor het laten veranderen van de geslachtsaanduiding werden als mensonterend beschouwd.

Van iets langer geleden is het ‘sorry’ uit 2013 van toenmalig minister Opstelten voor de manier waarop het Openbaar Ministerie vroeger slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk aan hun lot heeft overgelaten. In 2018 was het de beurt aan defensie-staatssecretaris Visser om ‘sorry’ te zeggen tegen de werknemers die decennialang door overheidsinstellingen zijn blootgesteld aan het giftige, roestwerende (verf)bestanddeel chroom-6.

Beroemde kabinetsexcuses 1 – Slavernijverleden (komen nog) 2 – Misstanden Nederlands-Indië (2011 en 2020) 3 – Srebrenica (2022) 4 – Toeslagenaffaire (2021) 5 – Transgenderwet (2021)