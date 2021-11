Het kabinet grijpt toch harder in: vanaf morgen weer verplicht anderhalve meter afstand

Twee maanden geleden verviel de plicht om anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren, een teken dat Nederland volgens het demissionaire kabinet uit de coronacrisis kroop. Maar nu is de afstandsregel weer terug. Het aantal coronabesmettingen blijft hoog en de druk op de zorg is onverminderd groot.

Anderhalve week geleden besloot het kabinet om de anderhalve meterregel weer in te voeren als ‘dringend advies'. Het wordt nu alsnog een wettelijke verplichting. Dit betekent dat politieagenten en boa’s vanaf woensdag de afstandsregel weer kunnen handhaven. Er staat een boete op van 95 euro.

Uitzonderingen

De anderhalvemeterregel gaat gelden voor iedereen die ouder is dan achttien jaar. Wel zijn er meerdere uitzonderingen. Zo geldt de anderhalve meter niet voor mensen die tot één huishouden behoren. Ook op plekken waar je een coronatoegangsbewijs moet laten zien, bij het beoefenen van sport, of op plekken waar anderhalve meter afstand houden niet haalbaar is, zoals het openbaar vervoer, geldt de regel niet. Het onderwijs is in z’n geheel vrijgesteld van de plicht. Zowel in het mbo, hbo als het wo hoeft er geen anderhalve meter gehouden te worden. Wel geldt het dringend advies daar.

Afgelopen maandag waarschuwden demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge nog dat Nederlanders zich beter aan de basismaatregelen moeten houden. Ze wilden toen nog niet vooruitlopen op besluiten, omdat het te vroeg was om het effect te zien van de maatregelen die anderhalve week geleden ingingen.

Het kabinet wacht het resultaat van die waarschuwing niet af, en grijpt nu toch harder in. Dit heeft voor een groot deel te maken hebben met almaar oplopende besmettingscijfers. Dinsdag maakte het RIVM bekend dat afgelopen week 154.000 mensen positief zijn getest, een record. Als de maatregelen die anderhalve week geleden genomen zijn effect hebben, zijn die op z’n vroegst pas volgende week te zien, zegt het RIVM.

Raad van State

Het kabinet lijkt hier niet op te gaan wachten. Op zijn vroegst vrijdag 3 december zou de volgende corona-persconferentie plaatsvinden, maar de kans is groot dat deze wordt vervroegd naar begin volgende week. Als de dagelijkse besmettingen niet dalen, is de kans op strengere maatregelen groot. Woensdag wordt het kabinet bijgepraat over de huidige stand van zaken door OMT-voorzitter Jaap van Dissel.

De Raad van State laat in een verklaring weten het kabinetsbesluit om de anderhalvemeterplicht opnieuw in te voeren, te ondersteunen. Wel wijst de adviseur van het kabinet erop dat jojobeleid gevaarlijk is. Rutte en De Jonge moeten oppassen met te vroege versoepelingen, vindt de Raad van State, zoals bij de afstandsregel is gebeurd.

Lees ook:

Volgens De Jonge gaan we 2G-beleid ‘echt wel gebruiken deze winter’, maar de Kamer blijft twijfelen

Pas volgende week behandelt de Tweede Kamer de drie wetten over coronatoegangsbewijzen. Daarmee wordt het vrijwel onmogelijk om ze al begin december in te voeren, zoals het demissionaire kabinet wilde.