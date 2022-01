Het kabinet geeft toe aan de druk: Hoger onderwijs, winkels en kappers kunnen de deuren weer openen

Onder grote druk uit de samenleving, voert het kabinet enkele versoepelingen door. Het beroeps- en hoger onderwijs gaan weer open, en het wordt vanaf dit weekend weer mogelijk om te winkelen, op afspraak. Ook de kapperszaken en nagelsalons mogen de deuren weer openen en de mogelijkheden om te sporten worden uitgebreid.

De precieze details worden vrijdag nog uitgewerkt, maar ook het nieuwe kabinet houdt de traditie van Rutte III in stand dat de coronabesluiten al voor de persconferentie uitlekken. De exacte versoepelingen worden door premier Mark Rutte en de nieuwe coronaminister Ernst Kuipers gepresenteerd.

Het kabinet moet onder meer nog beslissen onder welke voorwaarden de verschillende sectoren weer open kunnen. In de winkels en bij de zogeheten ‘contactberoepen’ zoals de kappers, gaat waarschijnlijk een maximum aantal bezoekers gelden. Sporten kan vanaf volgende weer tot 8 uur ’s avonds, en er wordt meer mogelijk in de buitenlucht. Het kabinet verruimt waarschijnlijk ook de mogelijkheden om binnen te sporten.

Tegenvaller voor cultuur en horeca

Het besluit is een tegenvaller voor de cultuursector, evenementenorganisatoren en voor de horeca, die ook hadden gehoopt weer gedeeltelijk te kunnen openen. Maar het kabinet acht het nog onverantwoord om die sectoren te openen, nu het aantal coronabesmettingen nog dagelijks oploopt. Doordat de nieuwe omikronvariant een stuk minder ziekmakend is, zullen er relatief gezien minder mensen in het ziekenhuis opgenomen worden. Maar de bezetting in de ziekenhuizen is nog altijd hoog, nadat eind december code zwart ternauwernood kon worden afgewend. Het kabinet verwacht dat de druk op de zorg de komende tijd onverminderd groot blijft, ook omdat veel zorgpersoneel tijdelijk zal uitvallen, omdat het zelf met het coronavirus besmet raakt.

Om te voorkomen dat een groot deel van de werknemers moet thuisblijven, heeft het kabinet ook een advies aan het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd over de geldende quarantaineregels. Kort voor kerst werden die nog aangescherpt. Huisgenoten of mensen die in de nabijheid zijn geweest van iemand die positief is getest op het coronavirus, moeten tien dagen binnen blijven, dit geldt óók voor gevaccineerden. De quarantaine kan opgeheven worden als zij de vijfde dag negatief testen. Het is nog onduidelijk wat het kabinet gaat beslissen over de quarantaines. Ook moet het kabinet nog een besluit nemen over een OMT-advies waarin geadviseerd werd om ook buiten op drukke plekken mondkapjes te dragen.

Geen enkel ander land in Europa heeft zulke strenge coronaregels

De druk om te versoepelen werd de afgelopen dagen enorm. Nederland ging halverwege december uit voorzorg in lockdown, omdat het OMT een grote omikrongolf verwachtte. Geen enkel ander land in Europa heeft op dit moment zulke strenge coronaregels. Winkeliers, kappers en horecazaken in verschillende gemeenten gaven de afgelopen dagen al te kennen dat zij dit weekend open zullen gaan, lockdown of niet. Verschillende burgemeesters zeiden hierop niet te gaan handhaven.

Ook minister Dilan Yesilgöz van justitie en veiligheid suggereerde dat de overheid niet zal gaan handhaven als ondernemers de regels overtreden. “Naleving is meer wat u en ik ervan maken dan dat er politie rond moet gaan lopen”, zei zij. Volgens haar is het ‘aan de mensen zelf’ of zij de regels opvolgen.

Lees ook:

Wat leert het buitenland ons over soepeler omgaan met omikron?

Andere Europese landen zitten al langer in de omikrongolf, maar hebben minder coronamaatregelen. Hoe zijn de cijfers daar en wat betekent dat voor eventuele versoepelingen in Nederland?