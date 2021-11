Het is officieel: er komt een parlementaire enquête coronabeleid

Het beloven zware en belangrijke jaren te worden voor de Tweede Kamer. Alle negentien fracties stemden donderdagmiddag in met een parlementaire enquête naar het coronabeleid van het kabinet.

Zo’n enquête, waarbij getuigen onder ede worden gehoord en verplicht zijn te verschijnen, is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Kamer heeft. Het vraagt een grondige, maandenlange voorbereiding, met een commissie van zeker zes of zeven Kamerleden.

Wanneer de parlementaire enquête start, is nog niet bekend. Het presidium van de Kamer (het dagelijks bestuur) moet eerst voorbereidend werk verrichten. Allereerst moet duidelijk worden wat de exacte onderzoeksvraag wordt. Wat ook meespeelt, is dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op dit moment de bestrijding van de pandemie tegen het licht houdt. Daar is het nu op wachten. De Kamer wil niet dat haar eigen enquête het werk van de onderzoeksraad frustreert.

Ook de rol van het OMT onder de loep

Dat de Tweede Kamer nu instemt met deze parlementaire enquête, is geen verrassing. Het afgelopen jaar is meerdere keren in coronadebatten geopperd dat dit onderzoek nodig is, maar dat het wachten is op het goede moment. De enquête zal niet alleen de besluitvorming van het kabinet onder de loep nemen, maar ook het controlerende werk van de Kamer zelf, de rol van het Outbreak Management Team (OMT) en de inspraak van andere deskundigen.

De parlementaire enquête naar de coronacrisis wordt de vijftiende sinds de Tweede Wereldoorlog. Opvallend is dat de Kamer vooral de afgelopen jaren dit wapen uit de kast haalt. In 2013 liepen er twee onderzoeken tegelijkertijd, naar het debacle met de Italiaanse flitstrein Fyra en naar het functioneren van woningcorporaties. Op dit moment zijn er zelfs drie enquêtes in aantocht: naar de gaswinning in Groningen, de gevolgen van het toeslagenschandaal en nu dus ook naar de coronapandemie.

Lees ook:

De Kamer wil nu een grote parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire

Het voorstel om een brede parlementaire enquête te houden is afkomstig van SP-fractievoorzitter Marijnissen. Een paar weken geleden kreeg dit voorstel nog onvoldoende steun, uit vrees dat het de enquête naar de aardgaswinning in de weg zou zitten.