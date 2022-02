Het is nu of nooit voor volledige excuses aan Indonesië, zeggen Kamerleden

Nu de historische onderzoeken naar de bloedige jaren 1945-1949 zijn gepubliceerd, zal de regering zich moeten buigen over de politieke gevolgtrekkingen. Wat betekenen de bevindingen voor de relatie met Indonesië, en voor de nabestaanden van slachtoffers van mensenrechtenschendingen?

Het ligt zeer voor de hand dat er een breder en vollediger excuus komt richting Indonesië. Breder dan de koning twee jaar geleden gaf voor de ‘geweldsontsporingen’ van de kant van het Nederlandse leger. Het kan niet anders of de onderzoeken gaan in op het systematische karakter van het geweld en mensenrechtenschendingen tijdens de dekolonisatieperiode.

‘Dit is hét moment’

“Als we ons volledig rekenschap willen geven van misstanden uit het verleden, dan is dit hét moment”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Hij drong samen met de SP al vanaf 2013 aan op een allesomvattend onderzoek naar de zwarte bladzijden uit de Nederlandse en Indonesische geschiedenis. Dat was nog vóór het boek van historicus Rémy Limpach het kabinet Rutte II uiteindelijk in 2016 over de streep trok.

“Van Drees tot Rutte is in het dossier Indonesië veel onder het vloerkleed geveegd”, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Ook hij noemt dit hét moment voor een grote verantwoording. “Ik leerde op school nog over dat grote eufemisme van de politionele acties. Er is nooit een echt goede verantwoording afgelegd, nooit een goede compensatie geregeld. Het is nu of nooit, de overlevenden zijn soms al bijna 100 jaar oud.”

Het uitspreken van excuses richting Indonesië kent een moeizame voorgeschiedenis. Koningin Beatrix noemde het in 1995 ‘zeer droevig’ dat ‘zovelen in de strijd zijn omgekomen’. De echte doorbraak kwam pas in 2005 met de erkenning van minister Bot van buitenlandse zaken – zelf een kind van Indië – dat Nederland ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’ had gestaan. Rechterlijke uitspraken over onder meer het bloedbad in Rawagede dwongen Nederland tot meer excuses, onder meer voor de standrechtelijke executies die plaatsvonden. Het baande ook de weg naar deze onderzoeken.

Excessennota

Vlak voor de coronapandemie uitbrak was daar in maart 2020 het excuus van Willem-Alexander tijdens het staatsbezoek aan Indonesië.

Desondanks is het officiële kabinetsstandpunt nog altijd dat van de ‘excessennota’ uit 1969, het verslag van het eerste grote archiefonderzoek naar oorlogsmisdaden begaan door Nederlandse militairen in Indonesië. Die misdaden waren er geweest, erkende de regering, maar de krijgsmacht als geheel – zo luidde het oordeel toen – had zich ‘correct’ gedragen.

Van Dijk en Sjoerdsma verwachten daarom dat de regering Rutte IV met een nieuwe verklaring zal komen, gebaseerd op de conclusies uit de onderzoeken. “Die mag niet onderdoen voor verklaringen na andere zeer stevige rapporten, zoals over Srebrenica en Irak. Het kan niet meer alleen gaan over ‘ontsporingen”, verwacht Van Dijk. “Daar moet een stevig debat over komen.”

Breed rekenschap geven

“We weten nu nog niet wat precies in die onderzoeken staat”, zegt Sjoerdsma, “maar het ligt zeer voor de hand dat Nederland zich breed rekenschap geeft van wandaden, niet alleen richting Indonesië”. Hij noemt als voorbeeld de dienstweigeraars van destijds, die nooit eerherstel kregen, en de kwestie van de Molukkers die als Knil-militairen vóór Nederland vochten. Zij werden na hun overbrenging naar Nederland op staande voet ontslagen. “Als we het doen, moet het in één keer goed.”

Tussen de kolonisator en haar voormalige kolonie schuurt nog de ‘datumkwestie’. De Nederlandse regering erkende weliswaar in 2005 ‘politiek en moreel’ dat 17 augustus 1945 de dag van de Indonesische onafhankelijkheid is. De koning nam bij het uitspreken van de excuses het Indonesische woord hiervoor, ‘Proklamasi’, voor het eerst in de mond. Maar juridisch ligt er nog steeds de datum van de officiële soevereiniteitsoverdracht, 27 december 1949. Ook dat zou een gebaar kunnen zijn richting Indonesië.

Schadevergoedingen

En dan is er de voortdurende strijd over de schadevergoedingen. Vrees voor financiële consequenties deed de staat telkens in beroep gaan tegen uitspraken over oorlogsmisdaden door het Nederlandse leger. Het Comité Nederlandse Ereschulden met voorzitter Jeffry Pondaag zet zich hier al meer dan 25 jaar voor in. Met advocate Liesbeth Zegveld behaalde het Comité vanaf 2011 baanbrekende overwinningen, zoals de zaak van de weduwen van het bloedbad in Rawagede. Onlangs beëindigden ze deze samenwerking wegens verschil van inzichten. Pondaag ziet ook het hele rechtssysteem nog als koloniaal. Hij heeft meermalen gezegd dat Nederland excuses moet aanbieden voor de hele koloniale periode van 350 jaar.

Zegveld hoopt desgevraagd dat de praktische uitwerking van de schadevergoedingen eindelijk vaart krijgt. De zaak-Rawagede effende daarvoor het pad. Er ging een streep door de verjaring van misdaden en na aandringen ook door de beperkte termijn waarbinnen mensen compensatie konden aanvragen. Maar voor veel nabestaanden in Indonesië blijft het papierwerk heel lastig, zegt Zegveld, en de overheid stelt zich niet actief hierin op. “Mensen melden zich niet, ze hebben al te lang gewacht. Kamer, regel dat nu eindelijk eens goed.”

