Het hele kabinet moet naar de teststraat

Alle leden van het kabinet moeten zich laten testen op corona omdat zij afgelopen vrijdag in de Ministerraad hebben vergaderd met staatssecretaris van economische zaken Mona Keijzer. Die testte afgelopen weekeinde positief. “ Geen zorgen; ik voel mij goed”, schrijft Keijzer op twitter. Zij voegt eraan toe: “Uiteraard zit ik in thuisisolatie en doe ik dus de komende tijd mijn werk via de digitale weg.”

Alle ministers en staatssecretarissen die bij de vergadering aanwezig waren, krijgen het advies om voor de zekerheid een coronatest te doen, zei minister van volksgezondheid Hugo de Jonge maandag. Die test moeten zij vijf dagen na het contact laten afnemen, dat wil zeggen woensdag.

Een quarantaine voor het hele kabinet is niet nodig

Het kabinet hoeft niet in quarantaine omdat de ministers en staatssecretarissen waarschijnlijk genoeg afstand hebben gehouden van elkaar. Pas als iemand langer dan een kwartier binnen anderhalve meter contact heeft gehad met iemand die (later) positief is getest moet die persoon in thuisisolatie.

Het is mogelijk dat één of meerdere ministers of staatssecretarissen toch nog een melding krijgen via de app ‘coronamelder’. Dat zou betekenen dat zij wel te dicht in de buurt van Keijzer zijn geweest. In dat geval moeten zij in quarantaine, zei De Jonge. Zelf liet De Jonge zich vorige week testen omdat hij via de coronamelder een bericht kreeg dat hij te dicht in de buurt was van iemand die positief testte.

De positieve test van Keijzer kan gevolgen krijgen voor de formatie. Als één van de leden van het kabinet, die ook lijsttrekker is, positief test, wordt het voeren van gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet lastig. Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) zijn minister en tevens lijsttrekker.