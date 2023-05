Het Haagse pr-leger achter de Instagram-accounts van onze ministers

Sjonge, wat is het opeens stil op het Instagram-account van Dennis Wiersma, de dynamische minister voor primair en voortgezet onderwijs. Zijn laatste foto met brede glimlach is alweer ruim een week oud. Heeft die stilte misschien te maken met nieuwe negatieve berichten die afgelopen weekeinde verschenen in NRC?

Dat Wiersma zijn medewerkers weleens trakteert op driftbuien en scheldpartijen, weten we dankzij eerdere berichtgeving door diezelfde NRC en De Telegraaf. Sinds een paar dagen weten we ook dat de 37-jarige VVD’er een soms schuimbekkende socialemedia-maniak is. Of was. Dat moeten we nog afwachten.

Vanaf het moment dat hij in 2021 (demissionair) staatssecretaris wordt van sociale zaken en werkgelegenheid, wil hij elke dag schitteren op Instagram, LinkedIn of Twitter, het liefst allemaal samen. Hij blijkt al snel negentien communicatiemedewerkers te hebben. Ne-gen-tien. Die krijgen regelmatig te maken met de bemoeizucht van Wiersma, die een ander camerastandpunt verlangt en teksten herschrijft.

Zelfs met dat pr-leger heeft hij niet meer dan 10.200 volgers op Instagram. Trek daarvan al die communicatiemedewerkers en hun familie en vrienden af, en je belandt vér onder de drempel van het aantal waarmee iemand zich een influencer mag noemen. Waarom doet Wiersma, pardon, waarom moeten die arme medewerkers van Wiersma toch al die moeite doen en vernederingen ondergaan?

Rutte heeft helemaal geen privéleven

Dat werpt de vraag op hoe andere, prominentere ministers presteren op Instagram. Een rondgang langs alle ministeriële Instagram-accounts levert een gevarieerd beeld op. Premier Rutte heeft logischerwijs de grootste aanhang: ruim een half miljoen, verspreid over twee accounts: ‘minpres’ en ‘markopinsta’. Dat suggereert een onderscheid tussen werk en privé, maar de volgers ontdekken al snel dat Rutte helemaal geen privéleven heeft.

Helemaal aan het andere uiterste van het Instagram-spectrum zitten ministers die helemaal geen, of een op sterven na dood account hebben. We noemen Carola Schouten, Karien van Gennip, Christianne van der Wal, Piet Adema en een stuk of drie staatssecretarissen. De maatschappelijke winst van hun Instagram-inactiviteit schatten wij op twintig uitgespaarde communicatiemedewerkersalarissen.

Brave Instagram-accounts

De meeste bewindslieden in het huidige kabinet hebben brave Instagram-accounts met tussen de twee- en zesduizend volgers. De allerbraafste staan niet eens op hun eigen naam, maar heten ‘ministerocw’ of ‘stasjev’. De meeste volgers hebben Hugo de Jonge (141.000), Sigrid Kaag (83.500) en Rob Jetten (78.000): dat zijn, samen met Rutte, de grootste politieke influencers vanuit het kabinet. De Jonge heeft natuurlijk veel volgers meegenomen uit de tijd dat hij als ‘coronaminister’ in Rutte III nog in het middelpunt van de belangstelling stond.

Hij is overigens een van de weinige bewindslieden die er niet voor terugdeinzen om tussen alle dorre foto’s van werkbezoeken een privéfoto te droppen. Zo zien we op Moederdag een selfie met, jawel, zijn moeder.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door hugodejonge (@hugodejonge) op 23 May 2023 om 5:17 PDT

Eerder deze maand poseerde De Jonge (45) op de top van de Mont Ventoux: wielertenue, spiegelzonnebril, racefiets, brede Wiersma-glimlach. Toegegeven: dat strakke lycrapakje dat de meeste mannen van zijn leeftijd er niet aantrekkelijker op maakt, staat hem niet eens zo slecht. Maar hoezo is hij zo vrolijk en onbezweet op de top van die genadeloze berg beland? We mogen alleen maar hopen dat er géén tien communicatiemedewerkers betrokken zijn geweest bij die foto.

Aantal communicatiemedewerkers (in fte’s) bij alle ministeries samen 2017: 633,4 2019: 703,6 2021: 811,5 2023: 936,5 (een stijging van bijna 50 procent in zes jaar tijd)