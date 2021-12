Het grote Plein 2-eindejaarsoverzicht van 2021: van rijzende sterren tot functies elders

De politieke redactie van Trouw blikt terug en vat 2021 samen in lijstjes.

Spannende verkiezingen en de uitputtingsslag van de kabinetsformatie bepaalden in 2021 het politieke jaar. Net als nieuwe golven van het coronavirus. De Tweede Kamer pakte de verhuisdozen. Alles was anders in een jaar waarin veel van het politieke handwerk stil kwam te liggen. Toch zijn er de affaires, uitglijders, uitspraken, hoogte- en dieptepunten die de aandacht trokken van de rubriek Plein 2. Aan het eind van dit jaar daarom de grote finale van de politieke lijstjes.

Rijzende sterren

- Sophie Hermans (VVD)

- Salima Belhaj (D66)

- Attje Kuiken (PvdA)

Nieuwe talenten in de Kamer

- Mirjam Bikker (ChristenUnie)

- Sylvana Simons (Bij1)

- Derk Boswijk (CDA)

- Nilüfer Gündoğan (Volt)

Uit de mottenballen

- Herman Tjeenk Willink (informateur)

- Johan Remkes (informateur)

- Henk Kamp (invalminister)

Macht en tegenmacht

Het aantal ingediende moties met daarachter het percentage aangenomen moties

- SP: 500 moties (36 procent)

- D66: 374 moties (59 procent)

- GroenLinks: 347 moties (37 procent)

- PVV 341 moties (12 procent)

“Dit is een bananenmonarchie” - Pieter Omtzigt over toeslagenaffaire, (toen nog) CDA-Kamerlid

Motiekampioenen

Zelf ingediend of samen met anderen + percentage aangenomen moties

- Caroline van der Plas, BBB: 436 moties ( 25 procent)

- Sylvana Simons, Bij1: 340 moties (28 procent)

- Wybren van Haga: 333 moties (18 procent)

- Attje Kuiken, PvdA: 281 moties (55 procent)

- Lisa Westerveld, GroenLinks: 253 moties ( 42 procent)

Memorabele aftredens

- “Ik treed terug. Er is te veel discussie over mijn rol.” PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher stapt op vanwege de toeslagenaffaire.

- “Ik dank u zeer en Gods zegen.” Sigrid Kaag treedt af als minister van buitenlandse zaken na de trage evacuaties uit Kaboel.

- “We moeten weer terug naar het oude normaal.” CDA-staatssecretaris Mona Keijzer wordt op staande voet ontslagen na openlijke kritiek op het coronabeleid.

Demissionair minister Ank Bijleveld van defensie luistert naar demissionair minister van buitenlandse zaken Sigrid Kaag die haar aftreden bekendmaakt. Ze deed dat nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring had ingediend vanwege de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan. Beeld ANP

Onvergetelijke quotes

- “Hier scheiden onze wegen.” Sigrid Kaag tegen Mark Rutte in debat op 1 april

- “Ik heb op een heel prettige manier afscheid genomen van de heer Öztürk. Ik heb zijn vrouw bedankt dat ze hem mee kon nemen.” Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib bij haar afscheid.

-“Mijn doel is Hongarije op dit punt op de knieën te krijgen.” Rutte over lhbti-onderdrukking door regering-Orbán.

- “Eén borrel tijdens en één borrel na het eten.” Woordvoerder weerspreekt drankroddel van D66 over informateur Remkes



Tweede Kamer controleert coronabeleid

- Dankzij D66 gaat de avondklok een half uur later in.

- Zonder QR-code tóch welkom op het terras, toiletbezoek binnen niet toegestaan.

- Geen QR-code voor buiten sporten. Wel voor de sportkantine.

“Ik heb radicale ideeën over een nieuwe bestuurscultuur maar ik ga niet allerlei dingen opeens anders doen”. - Demissionair premier Rutte

Gedonder op links

- Bart Snels stapt uit GroenLinks vanwege samenwerking met PvdA.

- Bij1 zet Quinsy Gario uit de partij.

- SP zet jongerenvereniging Rood aan de kant.

Beste coronadebaters

- Attje Kuiken (PvdA)

- Sylvana Simons (Bij1)

- Nicki Pouw-Verweij (JA21)

Womenpower

- Eén op de drie fracties wordt geleid door een vrouw.

- Aandeel vrouwen in Tweede Kamer 39 procent (was 31 procent).

- Nieuwe bewindspersonen (waarschijnlijk) voor de helft vrouwen.

“Leiderschap is voor mij het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie.” - Sigrid Kaag haalt uit naar Rutte in Schoo-lezing

Grondrechten in geding

-Forum-Kamerlid Pepijn van Houwelingen pleit voor ‘tribunalen’.

- Discriminatie door Belastingdienst in toeslagenaffaire.

- Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren is ‘enorm trots’ dat Forum-aanhangers dreigmails sturen naar Volt-- Kamerlid Nilüfer Gündoğan

Grote en kleine ergernissen

- Geen uitzicht en geen stopcontacten op de tribune van de tijdelijke Tweede Kamer.

- De kleikluiten aan de muur van de Tweede Kamer.

- Ministers zonder mondkapje.

Drie keer Hugo de Jonge

- “Ik hoop dat de vaccinatie ook een beetje tegen al die negativiteit helpt.” Na kritische vragen tijdens persconferentie

- “Dat virus kun je niet zien en mij wel, dus dat maakt het makkelijker om boosheid op mij te projecteren.” Interview met De Volkskrant

- “Ik ben niet minister van kijk-maar-wat-je-doet, ik ben minister van volksgezondheid.” Na zijn stevige kritiek op ongevaccineerden

Functies elders

- Minister Cora van Nieuwenhuizen, werd liever lobbyist/voorzitter van de brancheorganisatie van energiebedrijven.

- Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, werkte liever bij duurzaamheidsorganisatie WRI.

- SP-Kamerlid Ronald van Raak, vond doorstart als hoogleraar Erasmiaanse waarden in Rotterdam.

‘Ik heb mij dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste’. - Mark Rutte had tóch over Pieter Omtzigt gesproken

Oeps, dat liep anders

- “Aftreden is een verkeerd signaal.” VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, kort voor val kabinet

- ‘Meer Lilian & Lilianne & Sigrid & Jesse’. GroenLinks roept op verkiezingsposter op tot linkse samenwerking, inclusief D66 en SP

-‘Nu doorpakken’. Verkiezingsslogan CDA

Slachtoffer van de burn-outfabriek

- Pieter Omtzigt (sinds september terug van ziekteverlof)

-Bas van ’t Wout (burn-out als minister van economische zaken)

- Harry van der Molen (CDA-Kamerlid raakte oververmoeid)

Quod licet iovi...

-CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra rijdt scheve schaats in Thialf.

- 18-jarige Amalia houdt feestje in paleistuin.

- Kamerlid Farid Azarkan (Denk) debatteert na positieve coronatest.

Records aan diggelen

- Langste formatie ooit.

- Dertien vertrokken bewindspersonen in een kabinetsperiode.

- Weggelopen kiezers van Henk Krol (van 225.136 terug naar 8.043 stemmen).

Fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) presenteren een inhoudelijk oppositieakkoord van de beide Tweede Kamerfracties. De twee partijen willen nog intensiever samenwerken. Beeld ANP

Hoge pieken, diepe dalen

- Huilende Derk Boswijk (CDA) in het debat over de evacuaties uit Kaboel.

- Trotse Lisa van Ginneken (D66), eerste transgender vrouw in de Kamer.

- Op tafel dansende Sigrid Kaag (D66) na verkiezingsoverwinning.

Afsplitsers

- Wybren van Haga (oud-VVD’er is nu ook oud-Forummer)

- Liane den Haan (brak met 50Plus)

- Pieter Omtzigt (stapte uit het CDA)

Zoomstress

- CDA-leden luisteren vier uur naar wachtmuziek, online partijcongres afgebroken na technische chaos.

- Quinsy Gario zegt zijn Bij1-lidmaatschap zelf maar op, als hij door storingen niet toekomt aan weerwoord tegen zijn royement.

- Kamerleden houden zoomsessie met Russische nep-dissident.

Nieuwe woorden in de Kamer

- Vragendiarree ( Farid Azarkan)

- Teflontalent (Laurens Dassen)

- Inbieringscursus (Caroline van der Plas)

- Verkennersgate (Martin Bosma)

- Woppert en Ezzerkèn (minister Wopke Hoekstra)

‘Het was af en toe een tangverlossing’. - Wopke Hoekstra

Witte rook bij de formatie in het Logement. @carolaschouten en @wkoolmees tijdens de lunchpauze. pic.twitter.com/ZGr1NLVwsn — David van Dam (@Daphid) 13 december 2021

Politieke boeken

- Code Rood (over coronacrisis), Thijs Broer en Peter Kee

- Een nieuw sociaal contract, Pieter Omtzigt

- De onmisbaren, Ron Meyer (oud-SP-voorzitter)

Een Koerhuisje doen

- Bouwen, bouwen, bouwen (VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis)

- Banen, banen, banen (diezelfde Koerhuis)

- Boosteren, boosteren, boosteren (D66-Kamerlid Jan Paternotte)

Favoriet vervoermiddel

- De roestige auto die Sigrid Kaag bij de ChristenUnie parkeerde.

- De trein waarin Gert-Jan Segers formatiedocumenten liet slingeren.

- De tractor waarmee Caroline van der Plas op het Binnenhof aankwam.

Pijn aan de ogen

- Wopke Hoekstra in een t-shirt van Superdry

- Een rokende Carola Schouten

- De snor van Thierry Baudet

Wopke Hoekstra tijdens formatiegesprekken in Hilversum op landgoed De Zwaluwenberg . Beeld Brunopress

Coronastelligheid

- ‘Dansen met Janssen’. Minister Hugo de Jonge vond het veilig als jongeren meteen na hun vaccinatie de discotheek in gingen.

- ‘Corona is er nog, maar de coronacrisis is voorbij.’ PVV-leider Geert Wilders riep tot september op alle maatregelen af te schalen.

- ‘De enige weg uit de coronacrisis is prikken.’ D66-Kamerlid Jan Paternotte dacht dat corona door vaccinaties verleden tijd zou zijn.

Ik word genoemd...

- Ernst Kuipers (acute zorg) als minister van volksgezondheid namens D66

- Beatrice de Graaf (terrorisme-analist) als minister voor rechtsbescherming namens CU

- Jeanine Hennis (VVD, Irak-gezant) als minister van buitenlandse zaken