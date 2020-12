Het Grote Plein 2-Eindejaarsoverzicht 2020: van beste kamerlid tot motiekampioen

Het coronavirus drong in 2020 door tot in de poriën van het Binnenhof. Het zette alles op z’n kop, van woordgebruik en werkplek tot vergaderritmes en virusagenda’s. Het putte de ene politicus uit en stuwde de andere tot grote hoogte. Toch waren er nog andere crises, affaires, uitglijders, uitspraken, hoogte- en dieptepunten die de aandacht trokken van Plein 2. Aan het eind van dit memorabele jaar daarom de grote finale van de politieke lijstjes van Plein 2.

Beste Kamerlid

- Pieter Omtzigt en Renske Leijten, de bijters in detoeslagenaffaire

- Bart Snels, vecht met succes tegen belastingontwijking.

- Chris van Dam, altijd aanwezig en scherp op de rechtsstaat

Meest effectieve moties

- Femke Merel van Kooten, bonus voor de zorg (2,2 miljard euro)

- Geert Wilders (PVV), hogere beloning zorgpersoneel, coalitie rende voorstemming weg

- Carla Dik-Faber (ChristenUnie) kampioen in aangenomen (mede-)ingediende moties



Wie gaan we missen na maart 2021

- Ronald van Raak, SP, Kamerhistoricus

- Klaas Dijkhoff, VVD, gewezen kroonprins

- Pia Dijkstra, D66, veelbesproken initiatiefwetten

Klaas Dijkhof Beeld BSR Agency

Still going strong

- Geert Wilders (sinds 1998)

- Kees van der Staaij (sinds 1998)

- Khadija Arib (sinds 1998)

Beloftes op de kieslijsten

- Barbara Kathmann (Pvda), wethouder Rotterdam

- Wieke Paulusma (D66), projectleider zorg en verpleegkundige

- Don Ceder (ChristenUnie), advocaat en raadslid Amsterdam

De Jeugd van Tegenwoordig

- JFvD, nog steeds onder leiding van omstreden Freek Jansen

- Rood van de SP, onder leiding van geroyeerde voorzitter Olaf Kemerink

- Coalitie Y, beweging van jongerenorganisaties, opgericht door presentatorTim Hofman en de ChristenUnie

Nieuwe woorden in de Tweede Kamer

- Gendergezweef (De Graaff, PVV)

- Bontbonus ( Ouwehand, PvdD)

- Toeterturken (Klaver, GL)

- Schubbekutterveen (Heerma, CDA)

Songs van 2020

- Zwart Wit (Denk niet wit, denk niet zwart), Frank Boeijen

- Het land van (refix 2020), Deetox & Lange Frans

- Kings & Queens, Ava Max (bron van ruzie tussen Eerdmans en Baudet tijdens beruchte etentje)

- Roller Coaster, Danny Vera

Politieke comebacks

- Martin van Rijn (PvdA) als invalminister in coronatijd

- Tunahan Kuzu (Denk) na privéaffaire

- Jack de Vries (CDA) als campagne-adviseur CDA

Excuses

- Koning Willem-Alexander voor Nederlands geweld in Indonesië

- Ferd Grapperhaus voor het schenden van de coronaregels tijdens zijn bruiloft

- Mark Rutte in Zeeland voor afblazen marinierskazerne

De Joost Eerdmans-award voor partijhoppers

- Joost Eerdmans (binnenkort 8 partijen achter z’n naam)

- Henk Krol (is aan z’n vierde partij toe)

- Femke Merel van Kooten-Arissen (hopte langs drie partijen, nu weer solo)

Crises op het tweede plan

- Stikstof

- Klimaat

- Vluchtelingen

Zwaarbevochten deals

- Europees herstelfonds

- Moria-deal vluchtelingen

- Stikstof-akkoord

Vluchtelingenkamp Moria 2 op Lesbos. Beeld AP

Memorabele feestjes

- De bruiloft van Ferd Grapperhaus

- Blokjesverjaardag

- Hossende cafégangers op het Plein voor horeca-sluiting

Politieke Boeken

- De Partij dat ben ik, de politieke beweging van Thierry Baudet, ChrisAalberts

- Dat hadden we nooit moeten doen (over de PvdA), Duco Hellema en Margriet van Lith

- Haagse Jaren, de politieke memoires van Ruud Lubbers

Verwachte biografieën in 2021

- Lodewijk - portret van een stoïcijns optimist

- Els Borst - medicus in de politiek

- Een wonderbaarlijk politicus - Hans van Mierlo

Dat je over de rug van mensen die op de intensive care liggen nog verdeeldheid probeert te zaaien. Racistische drek.



Elke dag werken Henk, Ingrid, Mohammed en Fatima zich een slag in de rondte in onze ziekenhuizen. Voor álle patiënten. https://t.co/Euj1DQUWyG — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) 11 oktober 2020

Motiekampioenen in 2020 (peildatum 15 december)

- CDA - 200

- D66 - 177

- GroenLinks - 152

Gereedschap kabinet

- Hamer

- Kompas

- Achteruitkijkspiegel

Politieke influencers

- Famke Louise

- Lange Frans

- Arjen Lubach

Influencer Famke Louise (links). Beeld ANP

Coronabeeldspraak kabinet

“We zitten de laatste weken in een achtbaan die steeds sneller lijkt te gaan rijden”, Rutte in maart

“Dit is een sprint én ook een marathon”, Van Rijn in maart

“We varen in de mist/We varen collectief op zicht”, Rutte in maart/april

“Wij zijn misschien wel klaar met het virus, maar het virus is nog lang niet klaar met ons”, De Jonge in juni

“Een ingewikkelde puzzel, die we samen hebben te leggen”, De Jonge, begin december

“Vorige week leek het erop dat de remweg van het virus vooral langer werd, nu moeten we concluderen dat het virus plankgas geeft”, De Jonge, half december

Wij zijn misschien wel klaar met het virus, maar het virus helaas nog niet met ons. De basisregels zijn er niet voor niets. Dus: hou je eraan & spreek elkaar aan, want samen vormen we de dijk die een tweede golf kan keren. Bescherm jezelf, bescherm elkaar! https://t.co/R1UQvbCzVn pic.twitter.com/bYyDPI1u2q — Hugo de Jonge (@hugodejonge) 22 juli 2020

Bliksemcarrière op politieke toneel

- Jaap van Dissel

- Diederik Gommers

- Irma Sluis

Wie bezweken (bijna) onder 2020?

- Bruno Bruins, oud-minister van zorg

- Hugo de Jonge, ex-lijsttrekker CDA

- Thierry Baudet, ex-ex-partijleider Forum voor Democratie

- De pols van minister Knops na een fitnesstraining met premier Rutte

Onvergetelijke quotes

- “Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge”- CDA-stemapp tegen de vrouw van Omtzigt

- “Wij zijn natuurlijk een land dat in de kern diep socialistisch is.” - Mark Rutte in een van de eerste corona-- debatten

- “Wat een verdrietige boel, verschrikkelijk” - Minister Wiebes, na zijn verhoor tijdens de parlementaire enquête kinderopvangtoeslag

Eric Wiebes. Beeld ANP

Ongelukken in slow motion

- De CDA-lijsttrekkersverkiezing

- De kandidatuur van Kauthar Bouchallikht (GL)

- Verbouwing/verhuizing van het Binnenhof

Parlementair unicum

- Motie van afkeuring tegen D66-minister Ollongren in de Eerste Kamer, eerste sinds 1875

- Coronapauze in vergaderingen Eerste Kamer eind maart, eerste sinds WOII

- SP sluit een deal met een kabinet onder leiding van Mark Rutte

Op het Malieveld

- Viruswaanzinnigen

- Trekkers

- #BlackLivesMatter



Zelfpromotie

- Team Kaag

- FvD-journaal

- SGP-journaal

Onafscheidelijk in 2020

- Mark Rutte en Hugo de Jonge

- Pieter Omtzigt en Renske Leijten

- Wopke, Wiebes en Wouter

Tóch niet onafscheidelijk

- Thierry Baudet en Theo Hiddema

- Henk Krol en 50Plus

- Henk Krol en Femke Merel van Kooten-Arissen

Thierry Baudet en Theo Hiddema. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De rubriek Plein 2 behandelt de belangrijke en minder belangrijke bijzaken in politiek Den Haag, beschreven door de parlementaire redactie van Trouw.