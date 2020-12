Het frame ‘in de steek gelaten’ blokkeert zelfreflectie en maakt samenwerken in de politiek haast onmogelijk

CDA-prominent Henk Bleker analyseert de aantrekkingskracht van Forum­­ voor Democratie. Een grote groep kiezers van gewone, nette mensen, zegt Bleker, is door de gevestigde partijen ‘in de steek gelaten’. De gevestigde partijen zijn ‘over hen heen gewalst’.

‘In de steek gelaten’ is een frame dat vaker opduikt. Het doet denken aan de ‘vergeten kiezer’ van Trump. Je bent gedumpt, achtergelaten, je wordt niet gezien. Daarmee is je groot onrecht aangedaan, zeker als er ook nog ‘over je heen is gewalst’.

Wat is de kracht van, en het bezwaar tegen die framing?

Een. Het is de taal van slachtoffers. Blijkbaar is er rond thema’s als immigratie, klimaat en de EU, geen sprake van een gewoon meningsverschil tussen Forum en andere partijen. Nee, als de gevestigde partijen niet vinden wat Forum vindt, dan hebben die partijen je in de steek gelaten. En iemand in de steek laten is immoreel.

Twee. Tegenover jou als slachtoffer, staan daarmee foute, immorele tegenstanders. Als je echt zo denkt, betekent het dat jouw standpunt onaantastbaar is. Het frame blokkeert iedere vorm van zelfreflectie.

Drie. Stel dat iedereen bij ieder meningsverschil de stelling betrekt in de steek te zijn gelaten, onder een wals te zijn terechtgekomen. Dan wordt samenwerken in de politiek wel heel erg moeilijk. Samenwerking betekent dat je elkaar tegemoet komt. Als jij slachtoffer bent van immorele tegenstanders, hoef je niet in beweging te komen. Dan moeten die tegenstanders jou tegemoet komen.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van beleidsmakers.