Het dondert opnieuw binnen Forum na antisemitische appjes FvD-jongeren

Opnieuw is er ophef over antisemitische en racistische appberichten van leden van de jongerenvereniging van Forum voor Democratie. Nieuw is dat nu ook partijleider Thierry Baudet onder vuur ligt. Onder anderen Tweede Kamerlid Theo Hiddema, de Amsterdamse fractievoorzitter en senator Annabel Nanninga en Europarlementariër Rob Roos vinden de reactie van het jongerenbestuur halfslachtig. Baudet noemde het tijdelijk terugtreden van het bestuur van de jongerenvereniging ‘uitstekend’.

Zaterdag publiceerde de Amsterdamse krant Het Parool een verhaal op basis van screenshots van appgesprekken en van Instagrampagina’s van leden van jongerenvereniging JFVD. Onder meer werden de lijfspreuken van de SS en de Wehrmacht in de groepen gedeeld. Een Forum-jongere noemde het antisemitische boek Der Untermensch ‘een meesterwerk’.

Het is de tweede keer dat er racistische en antisemitische berichten opduiken uit gesprekken van de Forumjongeren. Eerder dit jaar schreef HP/De Tijd over extremistische berichten in JFVD-appgroepen. Drie leden werden om hun berichten geroyeerd. Maar volgens Het Parool werd één van de in opspraak geraakte jongeren onlangs juist benoemd tot coördinator van de jongerenpartij in Zuid-Holland. De Volkskrant berichtte afgelopen week dat Forum zeker drie van de klokkenluiders die het extremisme aankaartten, heeft geroyeerd.

‘Dit soort mensen moeten uit de partij’

Volgens de JFVD werpen de door Het Parool genoemde jongeren ‘de beschuldigingen verre van zich’. De jongerenvereniging heeft Tweede Kamerlid Wybren van Haga, senator Paul Cliteur en penningmeester Olaf Ephraim gevraagd om onderzoek te doen naar de berichten ‘om te kijken hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen’.

Nanninga noemt in een tweet de reactie van de jongerenvereniging ‘too little too late’. Zij verwacht een ‘volledige sanering’ van de jongerenafdeling. Kamerlid Hiddema zegt tegen de NOS: “Als dit soort mensen in de partij zitten, moeten ze er heel snel uit”. Ook noemt hij de JFVD’ers ‘kleuters’. Europarlementariër Rob Roos: “Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt en de JFVD hadden opgedoekt”.

De kritiek van de Forum-prominenten kan gevolgen hebben voor jongerenvereniging-voorzitter Freek Jansen, de nummer 7 op de kandidatenlijst van Forum. Hij is een vertrouweling van Baudet. Zo schreef hij mee aan de ‘boreale speech’ na de winst bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. De verwijzingen naar extremistisch gedachtegoed in die speech werd door mede-partijoprichter Henk Otten genoemd als een van de redenen waarom hij Forum verliet. In een recent boek over Forum, ‘Mijn meningen zijn feiten’, van dezelfde auteurs als het artikel in Het Parool, wordt Jansen ook aangewezen als initiator van een gesprek van hemzelf en Baudet met white-supremacist Jared Taylor en een van de oprichters van de Nederlandse extreem-rechtse groepering Erkenbrand.

