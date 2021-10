Het dilemma van minister De Bruijn: ‘Hoe controleer je of de Taliban zich aan voorwaarden houden?’

Hoe moet het verder met de hulp aan een noodlijdend Afghanistan nu de Taliban de scepter zwaaien? Over die vraag buigt zich Tom de Bruijn, demissionair minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

Achter de schermen kent iedereen hem, toch is hij voor het brede publiek de onbekendste minister van dit kabinet. Als vervanger van Sigrid Kaag belandde hij meteen na zijn aantreden midden in de Afghanistan-crisis. Tom de Bruijn leerde in zijn lange carrière als ambtenaar en diplomaat alle hoekjes van de Europese Unie kennen, maar over Afghanistan wist hij tot voor kort niet meer dan “de goed geïnformeerde krantenlezer”.

Vertelt u eens, hoe was uw zomer? U begon op 10 augustus met het idee: nog even en er is een nieuwe regering.

“Ik zat hier net een paar dagen, en toen viel Kaboel. Het zat eraan te komen, maar de snelheid waarmee het ging verraste iedereen. Vanaf dat moment beheerste het mijn agenda. De minister van buitenlandse zaken gaat er formeel natuurlijk over, maar je zit samen op het ministerie. Nederland doet – of deed – in Afghanistan veel aan internationale samenwerking. Al snel kreeg ik vragen: hoe gaat het met de Nederlanders en de Afghanen die daar aan projecten werken? Zijn die in gevaar? Kunnen we ze evacueren?”

Die vragen had u die eerste dagen al op uw bord?

“Zeker. Ik heb van meet af aan heel intensief contact gehad met Nederlandse ngo’s (non-gouvernementele organisaties, red.) die actief zijn in Afghanistan. Om te kijken hoe we ze konden helpen.”

De Afghaanse medewerkers van hulporganisaties kwamen in eerste instantie niet in aanmerking voor evacuatie.

“Nou, we hebben in die periode wel goede afspraken kunnen maken met Nederlandse ngo’s over de medewerkers over wie zij de grootste zorgen over hadden, de medewerkers die acuut in gevaar waren door het werk dat ze deden. De evacuaties zijn hele moeilijke intensieve operaties geweest, we hebben de dramatische beelden gezien.”

Even checken: toen u aantrad op 10 augustus stond het kabinet nog op het standpunt dat alleen tolken en ambassadepersoneel naar Nederland mochten. De motie-Belhaj (waarin de Kamer opriep de evacuatielijst uit te breiden) is van 18 augustus. U maakte zich dus kort daarvoor al sterk voor evacuatie van Afghaans personeel dat direct voor Nederlandse organisaties heeft gewerkt?

“Van meet af aan was het voor mij, hier binnen het ministerie, duidelijk dat we voor deze groep Afghanen iets moesten doen. Wanneer dat precies was?” (Hij checkt met een medewerker die later bevestigt dat hij op maandag 16 augustus sprak met ngo’s, die namenlijsten hadden. De weken daarvoor hadden de ngo’s nog niet gevraagd om hun Afghaanse personeel weg te halen. Tot aan de sluiting van het vliegveld zijn ongeveer 2500 Nederlanders en Afghanen geëvacueerd onder wie ruim 400 mensen die onder de motie-Belhalj vielen, zoals ngo-personeel.)

Tom de Bruijn De loopbaan van diplomaat, ambtenaar en politicus Tom de Bruijn (1948, D66) voerde hem van Genève, Brussel en het Haagse stadhuis weer terug naar het ministerie. In Den Haag was hij van 2014 to 2018 wethouder (financiën/mobiliteit) en korte tijd waarnemend burgemeester. Daarvoor werkte hij lange tijd voor Buitenlandse Zaken. Van 2003 tot 2011 was hij Permanent Vertegenwoordiger van Nederland (‘ambassadeur’) bij de Europese Unie in Brussel. Op 10 augustus werd hij minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Van 17 tot 24 september was hij na het aftreden van Sigrid Kaag ook (demissionair) minister van buitenlandse zaken, tot Ben Knapen (CDA) het stokje overnam.

Was dat lastig in het kabinetsoverleg?

“Nee, eigenlijk niet, ik kan me daar nul discussie over herinneren. In de periode na de sluiting van het vliegveld (25/26 augustus, red.) heb ik veel contact gehad met het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen in Genève, en met de Internationale Organisatie voor Migratie. We vroegen hun of zij konden helpen om met name Afghanen nog het land uit te krijgen. Helaas bleken die mogelijkheden zeer beperkt te zijn. Dat overleg besloeg een groot deel van mijn tijd.”

De financiële hulpverlening aan Afghanistan werd ondertussen ‘on hold’ gezet. Wat betekent dat?

“Heel concreet: dat je geen geld of nieuwe termijnen meer overmaakt. Ongeveer de helft van de 50 miljoen euro die Nederland jaarlijks aan ontwikkelingssamenwerking uitgeeft, loopt via organisaties als de Wereldbank en de VN. Die hebben alle projecten bevroren. De humanitaire hulpverlening van alle grote donorlanden (voor Nederland ruim 23 miljoen rechtstreeks aan Afghanistan, red.) loopt wel door. We kunnen de mensen geen honger laten lijden, dat staat buiten kijf. Als het straks gaat sneeuwen zijn grote delen van het land niet meer bereikbaar, dus moeten er voorraden worden aangelegd. Ik heb goed contact hierover met onder meer de mensen van het wereldvoedselprogramma. Zij verzekeren ons dat de Taliban tot nu toe deze humanitaire goederen met rust laten.”

Wat voor soort hulp is dan gestopt?

“Nederland is heel actief geweest bij de opbouw van een rechtsstaat, veiligheid en rechtsbescherming voor burgers. Dat is helemaal stil komen te vallen, omdat we bij deze projecten nauw samenwerkten met de overheid, landelijk of regionaal. Projecten in de gezondheidszorg zijn minder afhankelijk van de Taliban. Afghanistan dreef voor 75 procent op internationale hulp. Dat schept een grote verantwoordelijkheid. Maar het creëert ook een duivels dilemma. Blijf je die publieke taken van de overheid overnemen en steun je daarmee toch de Taliban? We willen de mensen die acute zorg nodig hebben ook niet in de steek laten.”

Organisaties als het Rode Kruis zijn bekend met dit soort dilemma’s, hoe om te gaan met bloedige regimes. U hoeft dat als minister niet alleen op te lossen.

“Dat klopt. Het Rode Kruis heeft een aantal klinieken en net als andere internationale organisaties een eigen verantwoordelijkheid. Een aantal ngo’s zoals Healthnet TPO die in de gezondheidszorg werken, voor eerstelijns hulp, opereren redelijk autonoom. Zeker. Maar we moeten er dus voor zorgen dat zij hun werk onafhankelijk kunnen blijven doen.”

Zijn er al signalen dat de Taliban zich met dergelijke ngo’s willen bemoeien?

“Op dit moment niet, bijna alles ligt stil. Maar het is duidelijk dat voortzetting van de hulp onder voorwaarden moet. Bijvoorbeeld de eis dat vrouwen mogen werken in de zorg, en daar ook toegang toe hebben. Maar er blijven lastige dilemma’s op te lossen. Hoe controleer je of de Taliban zich aan voorwaarden houden? Wat doen we als het alsnog niet lukt? De Taliban is ook niet één geheel, er zijn regionale verschillen en misschien wil je de regio’s belonen waar organisaties wel hun werk kunnen doen.”

Een probleem is dat er nauwelijks contact is met de Taliban, alleen via de Nederlandse ambassade die nu in Doha verblijft. Hoe overlegt u momenteel?

“Daar zijn we nog niet echt aan toegekomen. De VN en andere grote internationale organisaties hebben natuurlijk wel hun contacten in Kaboel. Eerst moet de internationale gemeenschap een koers bepalen. Eind augustus heb ik daarom contact gezocht met de Europese commissaris voor ontwikkelingshulp. Inmiddels hebben we een eerste overleg gehad. Bij de Wereldbank afgelopen week in New York heb ik er met collega’s lang over gesproken.”

En?

“De lijn is: humanitaire hulp wel, basisdiensten als zorg en onderwijs onder voorwaarden. Welke precies moeten we samen uitwerken. Binnenkort zit ik weer met ministers uit andere EU-lidstaten om tafel.”

Afghanistan zwaar afhankelijk van hulp • De helft van de bevolking van 37 miljoen heeft humanitaire hulp nodig • Zeven miljoen mensen hebben geen toegang tot zorg • Slechts 5 procent van de huishoudens heeft genoeg te eten • Ruim drie miljoen kinderen lopen kans op ondervoeding • Driekwart van de begroting van de vorige regering kwam van buitenlandse donoren (onder meer voor salarissen artsen, docenten en politie)

Moet één van de voorwaarden niet luiden dat de Taliban eerst de evacués die nog op de lijst staan, moeten laten gaan?

“Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want als dat niet of niet geheel zou lukken, dan is de bevolking die achterblijft daar het slachtoffer van. Mijn hoop is dat we met de Taliban in gesprek kunnen gaan over basishulpverlening. En dat die contacten van nut zijn voor verdere evacuaties... zonder die twee echt aan elkaar te verknopen.”

Maar die twee zaken zíjn in de praktijk verknoopt. Stel, u geeft het geld voor een meisjesschool weer vrij, terwijl de directrice van zo’n project gevaar loopt en nog op de evacuatielijst staat?

“Dat zijn dilemma’s. Waarschijnlijk gaat het om andere projecten dan onderwijs. De vorige Afghaanse overheid verzorgde al het onderwijs, geld voor salarissen kwam grotendeels uit hulpfondsen. Dat geld wil je niet rechtstreeks aan de Taliban geven.

“Onafhankelijk van de vraag of we die basisdiensten weer gaan verlenen, willen we de mensen die nog gevaar lopen uit Afghanistan hebben, die groep van zo’n 2100 mensen die in de Tweede Kamer is besproken. Dat is nu al een opdracht. Ik wil alleen geen algehele koppeling maken. Stel dat de Taliban alles blokkeert, daar is niemand mee geholpen, dan is er een impasse. Vergeet niet dat veel ngo’s zelf hun werk willen voortzetten. Maar ik snap uw vraag heel goed. En in dat concrete voorbeeld vind ik dat we er alles aan moeten doen om zo’n directrice het land uit te krijgen.”

